Önde gelen bir içerik yönetim sistemi (CMS) sağlayıcısı olan Optimizely, farklı platformlar, kanallar ve cihazlar arasında içerik dağıtımını basitleştiren İçerik Grafiği hizmetini resmi olarak başlattı. Başlangıçta 2022'de beta olarak sunulan hizmete artık tüm CMS müşterileri erişebilir.

İçerik Grafiği, içeriği getirmek için GraphQL sorgulama dilini kullanarak dinamik bir içerik kitaplığı görevi görür. Hizmet, hızlı ve duyarlı bir kullanıcı deneyimi sağlamak için içeriğin çeşitli temas noktalarında teslimini kolaylaştırır. Optimizely'de Üründen Sorumlu Başkan Yardımcısı John Håkansson'a göre, Content Graph, özgüllüğü, aşırı getirmeyi önleme yeteneği, kesin olarak yazılmış ve kendi kendini belgeleyen şema ve birden çok modern JavaScript çerçevesiyle uyumluluğu nedeniyle GraphQL üzerine kurulmuştur.

Optimizely'nin İçerik Grafiği hizmeti, tüm Optimizely ürünleriyle entegre olmak için arama, tam metin dizine ekleme ve evrensel bir API katmanı sunarak geliştiricilerin içeriği yeniden amaçlamasına, özel arama deneyimleri oluşturmasına ve ilgi çekici içerik blokları tasarlamasına olanak tanır. Yeni hizmet, şirketin mevcut başsız CMS yeteneklerini geliştirerek, pazarlamacılar gibi teknik olmayan kullanıcıların kullanıcı dostu bir arayüz aracılığıyla bir CMS ile etkileşime girmesine olanak tanır.

Optimizely'nin Baş Ürün Sorumlusu Rupali Jain, şirketin, kuruluşların özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere uyarlanabilen, şekillendirilebilir bir CMS sağladığını açıklıyor. Optimizely, Content Graph'ın eklenmesiyle artık müşterilere geleneksel bir CMS'nin avantajlarını sunarken, başsız CMS'lerin getirdiği esneklik ve verimliliği de sunabiliyor. Bu hibrit yaklaşım, özellikle birden fazla dijital kanala sahip daha büyük, dijital olarak daha olgun kuruluşlar için faydalıdır ve farklı deneyimler yaratmalarına olanak tanır.

AppMaster gibi No-code ve low-code platformlar, uygulama oluşturmayı kolaylaştırabilir ve geliştiricilerin, sorunsuz içerik dağıtımı, kolaylaştırılmış UI/UX ve birden çok cihaz arasında uyumluluk dahil olmak üzere diğer optimizasyon alanlarına odaklanmasına olanak tanır. AppMaster ile geliştiriciler, kod kullanmadan kolayca uygulamalar, arka uç hizmetleri ve entegrasyonlar oluşturabilirler . no-code ve low-code platformları benimsemek, işletmelerin uygulama geliştirme süreçlerini maliyet etkinliği ve ölçeklenebilirliği göz önünde bulundurarak hızlandırmalarına yardımcı olabilir.