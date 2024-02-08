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OpenSilver 2.1, F# Entegrasyonu ve Gelişmiş Kullanıcı Arayüzü Araç Seti ile Web Uygulaması Tasarımını Geliştiriyor

Şub 08, 2024
OpenSilver 2.1, F# Entegrasyonu ve Gelişmiş Kullanıcı Arayüzü Araç Seti ile Web Uygulaması Tasarımını Geliştiriyor

Eski Microsoft Silverlight çerçevesini yeniden canlandırmak için parlayan bir yol gösterici olarak tanınan OpenSilver projesi, 2.1 sürümünün kullanıma sunulmasıyla bir kez daha inovasyon sularını karıştırdı. Bu en yeni güncelleme, geliştirici topluluğu için ezber bozan F# desteğinin entegrasyonunu müjdelediğinden, kaynak için önemli bir ileriye doğru atılımı işaret ediyor.

Açık kaynak durumu ve kolaylaştırılmış kodlama özellikleriyle tanınan bir dil olan F#, hem zahmetsizce bakımı yapılabilen hem de hava geçirmez kod oluşturma yeteneğini ortaya koyarak sağlam yazılım çözümlerinin oluşturulmasını sağlar. F# ve mevcut XAML çerçevesinin işbirlikçi gücü, güçlü bir sinerjiyi ortaya çıkararak karmaşık, daha çevik kullanıcı arayüzlerinin büyük ölçüde azaltılmış hata marjıyla hızlı bir şekilde tasarlanmasını sağlar.

"F#'ın OpenSilver çekirdeğinde sentezi, dilsel cephaneliğinin basit bir şekilde arttırılmasından daha fazlasıdır; stratejik bir metamorfozdur. XAML'in büyük kullanıcı arayüzü ilkeleriyle uyumlu olan bu işlevsel programlama metodolojisi, geliştirme zaman çizelgelerini kısaltmaya, aksaklıkları en aza indirmeye, ve çok daha anlaşılır kod sentezliyor. .NET topluluğuna keşfedilmemiş mimari alanların anahtarlarını ve web uygulaması işçiliğinde çığır açan adımlara öncülük etme potansiyelini veriyor," diye ilan ettiler projenin küratörleri yayın bildirilerinin ortasında.

OpenSilver filosu, F#'ın öncü bir şekilde dahil edilmesinin ötesinde, projelerini zenginleştirilmiş Silverlight Toolkit öğeleri dizisiyle geliştirdi. Bu genişletme, geliştiricinin araç kutusuna, kullanıcıyı memnun eden Derecelendirmeden pratik DomainUpDown'a ve çok yönlü GlobalCalendar'a kadar uzanan bir dizi yeni kullanıcı arayüzü kontrolü sunar.

Ayrıca, araç setinin zenginleştirilmesi, geliştiricilerin gelişmiş Sürükle ve Bırak olanaklarıyla ve tam özelleştirme için hazır bir düzine temayla donatıldığını görüyor. Bu, uygulama arayüzlerinde kişisel ve gösterişli bir dokunuş potansiyelini ortaya çıkarır.

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