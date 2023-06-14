Üretken yapay zeka sektörü giderek daha rekabetçi hale geldikçe, OpenAI metin oluşturma modellerini geliştirerek ve fiyatlarını düşürerek önde olmaya devam ediyor. Şirket, son teknoloji metin üreten yapay zeka modelleri olan GPT-3.5-turbo ve GPT-4'ün yeni sürümlerini, yeni eklenen işlev çağırma işleviyle birlikte tanıttı.

İşlev çağırma, geliştiricilerin programlama işlevlerini, belirtilen işlevleri yürüten kod üreterek yanıt veren GPT-3.5-turbo ve GPT-4'e özetlemesine olanak tanır. OpenAI'nin blog gönderisinde açıklandığı gibi, bu yenilikçi özellik, soruları yanıtlamak, doğal dilden veritabanına sorgu dönüştürmeleri gerçekleştirmek ve metinden yapılandırılmış verileri çıkarmak için harici araçlar kullanan sohbet robotlarının oluşturulmasını sağlar. Modeller, bir işlev çağrısına olan ihtiyacı tespit etmek ve işlev imzasına bağlı kalarak JSON veri yapılarını döndürmek için tasarlanmıştır, bu da daha doğru ve yapılandırılmış bilgi sağlar.

İşlev çağırmaya ek olarak OpenAI, GPT-3.5-turbo'nun son derece genişletilmiş bir bağlam penceresi içeren güncellenmiş bir sürümünü sunar. Belirteçlerle ölçülen bağlam penceresi, modelin herhangi bir sonraki metni oluşturmadan önce dikkate aldığı metin miktarını temsil eder. Daha küçük bağlam pencerelerine sahip modeller, en son konuşma içeriğini bile hatırlamakta zorlanabilir ve bu da konu dışı yanıtlara yol açar. En yeni GPT-3.5-turbo yinelemesi, öncekinden dört kat daha büyük (16.000 belirteç) bir bağlam uzunluğu sunar ve iki kat fiyatla - 1.000 giriş belirteci başına 0,003 ABD doları ve 1.000 çıkış belirteci başına 0,004 ABD doları. OpenAI, bu modelin tek seferde yaklaşık 20 sayfalık metin alma yeteneğine sahip olduğunu vurguluyor. Bununla birlikte, aynı anda yüzlerce sayfayı işleyebildiği bildirilen AI girişimi Anthropic'in amiral gemisi modelinin gerisinde kalıyor. OpenAI, sınırlı bir sürümde olsa da, 32.000 belirteçli bir bağlam penceresine sahip bir GPT-4 sürümünü test ediyor.

Geliştiriciler için bir başka iyi haber de, OpenAI ayrıca orijinal GPT-3.5-turbo modelinin fiyatını %25 oranında düşürüyor. Maliyet şimdi 1.000 giriş jetonu başına 0,0015 ABD Doları ve 1.000 çıkış jetonu başına 0,002 ABD Dolarıdır, bu da dolar başına yaklaşık 700 sayfaya eşittir. Ayrıca şirket, popüler bir metin gömme modeli olan text-embedding-ada-002'nin fiyatını da %75 oranında düşürüyor. Yeni fiyatlandırma, 1.000 jeton başına 0,0001 ABD dolarıdır. Metin yerleştirmeleri, arama ve öneri sistemlerindeki uygulamalarla metin dizileri arasındaki ilişkiyi ölçmek için kullanılır. OpenAI, bu fiyat düşüşünü sistemlerinin verimliliğindeki gelişmelere bağlıyor.

OpenAI'nin ileriye dönük stratejisi, sıfırdan yeni büyük ölçekli modeller geliştirmek yerine mevcut modellerinde kademeli güncellemelere odaklanıyor gibi görünüyor. OpenAI CEO'su Sam Altman kısa süre önce bir Economic Times konferansında şirketin GPT-4'ün halefini eğitmeye başlamadığını belirterek, mevcut modellerinde yapılması gereken önemli miktarda iş ve iyileştirme olduğunu ima etti.

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