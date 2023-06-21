ChatGPT ve DALL-E'nin yaratıcısı OpenAI'nin, gelen AI mevzuatını sulandırmak için Avrupa Birliği ile lobi yaptığı bildirildi. Time Magazine, Avrupa Komisyonu'ndan OpenAI'nin milletvekillerinden 14 Haziran'da Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanmadan önce AB AI Yasasının taslak versiyonunu değiştirmelerini nasıl istediğini ortaya koyan belgeler aldı. Bu değişikliklerden bazıları sonunda nihai mevzuata dahil edildi.

Onaylanmadan önce, OpenAI'nin ChatGPT ve DALL-E gibi tüm genel amaçlı AI sistemlerini (GPAI'ler) risk kategorizasyonlarına göre "yüksek riskli" olarak sınıflandırmak için Yapay Zeka Yasası kapsamındaki terimlerin genişletilmesi konusunda milletvekilleri arasında devam eden bir tartışma vardı. fiilde anlatılmıştır. Böyle bir atama ile, bu AI sistemleri sıkı güvenlik ve şeffaflık yükümlülüklerine tabi olacaktır. Time'a göre OpenAI, 2022'de bu sınıflandırmaya karşı mücadele etti ve yalnızca yüksek riskli kullanım durumlarına açıkça AI uygulayan şirketlerin düzenlemelere uyması gerektiğini öne sürdü.

Google ve Microsoft ayrıca AI Yasasının GPAI'ler oluşturan şirketler üzerindeki etkisinin azaltılması için baskı yaptı. OpenAI'nin Eylül 2022'de AB Komisyonu ve Konsey yetkililerine gönderdiği yayınlanmamış bir teknik incelemede belirttiği gibi , GPT-3 kendi başına yüksek riskli bir sistem değildir, ancak yüksek riskli kullanım durumlarında potansiyel olarak kullanılabilecek yeteneklere sahiptir.

OpenAI'nin AB'deki lobicilik çabaları daha önce açıklanmadı, ancak büyük ölçüde başarılı olduğu kanıtlandı. Onaylanmış AB AI Yasasında, GPAI'ler otomatik olarak yüksek riskli olarak sınıflandırılmaz. Ancak, ChatGPT gibi çeşitli görevlere hizmet eden güçlü yapay zeka sistemleri olan 'temel modellere' daha fazla şeffaflık gereksinimleri getirildi. Sonuç olarak, temel modelleri kullanan şirketlerden, yapay zeka modellerinin eğitimi sırasında risk değerlendirmeleri yapmaları ve telif hakkıyla korunan materyallerin her türlü kullanımını açıklamaları istenecektir.

Bir OpenAI sözcüsü, Time'a şirketin 'temel modellerin' AI Yasasına ayrı bir kategori olarak dahil edilmesini desteklediğini bildirdi. Bu, AI modellerini eğitmek için verilerini nereden temin ettikleri konusundaki gizliliklerine rağmen. Bu tür AI sistemlerinin, telif hakkıyla korunan materyaller ve fikri mülkiyet de dahil olmak üzere internetten kazınmış büyük veri kümeleri üzerinde eğitildiğine yaygın olarak inanılmaktadır. OpenAI bu tür bilgileri ifşa etmeye zorlanırsa, diğer büyük teknoloji şirketleriyle birlikte telif hakkı davalarına karşı savunmasız hale gelebilir.

Lobicilik çabaları sürerken, AB Yapay Zeka Yasasının yürürlüğe girmesinden önce kat etmesi gereken mesafe var. Mevzuat şimdi, uygulama kapsamı da dahil olmak üzere yasanın ayrıntılarını nihai hale getirmek için Avrupa Konseyi arasında tartışılacağı son 'üçleme' aşamasından geçecek. Yıl sonuna kadar nihai onayı alması bekleniyor ve yürürlüğe girmesi yaklaşık iki yıl alabilir.

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