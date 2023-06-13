İskandinav girişim sermayesi şirketi Voima Ventures, ilk kapanışı 90 milyon Euro ve nihai hedefi 120 milyon Euro olan üçüncü fonunu başlattı. Yatırım, çeşitli bilim alanlarında erken aşamadaki derin teknoloji girişimlerine adanmıştır.

2019'da Finlandiya'nın Helsinki kentinde kurulan Voima Ventures, çoğunlukla üniversite araştırma laboratuvarlarından ve bağlı kurumlardan çıkan ön ve tohum aşamasındaki şirketlere odaklanıyor. VC firması ayrıca, özellikle mevcut portföyleriyle bir bağlantı varsa, ara sıra sonraki aşama girişimlere yatırım yapar. Voima Ventures' tipik hedefleri, sürdürülebilirlik, yaşam bilimi ve sağlık ve kuantum hesaplama gibi diğer yenilikçi teknolojiler üzerinde çalışan şirketlerdir.

Voima Ventures ilk iki fonu 2019'da tanıtıldı. 20 milyon Euro'luk Fon I, bugüne kadar fonun sınırlı ortaklarından (LP'ler) biri olan devlete ait teknik araştırma merkezi VTT'nin yan portföyüydü. İkinci 60 milyon Euro'luk fon, yeni Voima Ventures markası ve birkaç LP ile birlikte duyuruldu. İlk iki fon, aralarında Solar Foods, Dispelix, Betolar ve MVision'ın da bulunduğu yaklaşık 30 şirketi, geçen yıl Bosch'un satın aldığı Minima gibi birkaç çıkışla destekledi.

Voima Ventures en son fonu, Avrupa Yatırım Fonu (EIF), Finlandiya'dan Tesi, VTT, İsveç merkezli Saminvest ve çeşitli emeklilik fonları, vakıflar ve aile ofislerinden gelen sermayeyi içeriyor.

Son aylarda, Avrupa erken aşama VC fonları için verimli bir zemin oldu. Örneğin, Birleşik Krallık merkezli Amadeus Capital, Avusturyalı Apex Ventures ile işbirliği yaparak 80 milyon Euro'luk (86 milyon $) bir derin teknoloji fonu oluşturdu ve IQ Capital'in izinden gitti ve erken aşamadaki derin teknoloji girişimleri için kendi 200 milyon $'lık fonunu başlattı. Ayrıca, Moonfire VC ve Playfair Capital, ikinci ve ilgili fonlarını 115 milyon $ ve 70 milyon $ olarak açıklarken, Fransa'dan Amblem ve Ovni Capital, her biri için ayrı 50 milyon € (54 milyon $) fon açıkladı.

Geçmiş fonlarına benzer şekilde, Voima Ventures' üçüncü fonu, yaklaşık 25 şirkette 200.000 € ile 3 milyon € arasında değişen bilet boyutlarını hedeflediğinden, diğer Kuzey Avrupa ülkelerine ara sıra girişimde bulunmakla birlikte, öncelikle İskandinav ve Baltık ülkelerini hedeflemektedir.

Voima Ventures' fonunun ayırt edici bir özelliği, Avrupa'nın en büyük araştırma enstitülerinden biri olan VTT ile ortaklığına ek olarak, birkaç Kuzey Avrupa üniversitesiyle aktif işbirliğidir. Portföyünün yaklaşık dörtte üçü, bağımsız bir kuruluş olarak VTT'den ayrılan kuantum çip girişimi Semiqon ve İsveç Kraliyet Teknoloji Enstitüsü (KTH) ve Linköping Üniversitesi'nden (Kraliyet Teknoloji Enstitüsü) kaynaklanan bir temiz enerji malzemeleri şirketi olan Cellfion da dahil olmak üzere akademiden geliyor. LIÜ).

Voima Ventures'ın kurucu ortağı Inka Mero, tüm İskandinav ve Baltık üniversiteleriyle, bilim ekiplerine ve kuluçka atölyelerine sık sık ziyaretler yaparak ve en umut verici projelere koçluk ve destek sağlayarak güçlü bağlantılar sürdürdüklerini belirtti.

Voima Ventures'ın 2019'daki başlangıcından bu yana, COVID-19 salgını ve diğer makroekonomik faktörler de dahil olmak üzere küresel manzaradaki önemli değişikliklere rağmen Mero, yatırım yaklaşımlarının büyük ölçüde değişmediğini iddia ediyor. "Yatırım stratejimiz aynı kaldı - İskandinavlar ve Baltık'ta bilime dayalı ve derin teknolojiye yatırım yapmaya devam ediyoruz. Fon III ile daha da tez odaklıyız ve acil küresel zorluklarla mücadele eden şirketlere yatırım yapıyoruz."

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