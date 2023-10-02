Node.js v20.8.0'da Geliştirilmiş Yayın Performansı Ortaya Çıktı

JavaScript çalışma zamanı ortamındaki önemli bir gelişmeyle, akış performansında çığır açan geliştirmelerle Node.js v20.8.0 piyasaya sürüldü. Yeni sürüm, platformun ufuk açıcı hizmetlerinin dinamik devamıdır ve nodejs.org web sitesinden indirilebilir.

Özellikle, performans iyileştirmeleri okunabilir ve yazılabilir akışlara odaklandı ve bunların oluşturma ve yok etme verimliliklerini yaklaşık %15 artırdı. Bu ilerlemeler, her akış için bellek yükünü potansiyel olarak azaltma potansiyeline sahiptir.

Sürümde, okunabilir web akışına yönelik performans iyileştirmelerini içeren ek öne çıkan özellikler bulunmaktadır. Gerçekten de 20.8.0 sürümü, okunabilir akış eşzamansız yineleyici tüketiminde yaklaşık %140 oranında önemli bir artış ve okunabilir akış 'borudan' tüketiminde yaklaşık %60'lık bir artış ortaya koyuyor.

Yükseltme aynı zamanda vm APIs API'lerinde bellek yönetiminin yenilenmesini de beraberinde getiriyor; bu, importModuleDynamically seçeneği kullanılarak gerçekleştirilen stratejik bir ileri adımdır. Bu değişiklik vm.Script, vmCompileFunction, ve vmSyntheticModule gibi desteklenen API'lerde mevcut olan kalıcı bellek sızıntılarını ve boşta kalma sorunlarını hedefler ve çözer. Bu yenilikçi düzeltme, eski Node.js sürümleriyle uğraşan kullanıcılar için v20.8.0'a yükseltmeyi kolaylaştırmaya hazırlanıyor.

Sürüm 20.8.0 şu anda 'güncel' sürüm olarak kabul ediliyor ve kütüphane yazarlarına desteği dahil etmeleri için bolca zaman tanıyor. Sistemlerin güncellenmesindeki bu aşamalı yaklaşım sayesinde, maksimum uyumluluk ve güvenilirliği sağlamak için en son sürüm dikkatli bir şekilde tanıtılmaktadır. Uzun vadeli destek (LTS) sürümü olarak belirlenen Node.js 18.18.0'ın önünü güvenli bir şekilde açıyor. LTS sürümü daha yüksek bir sağlamlık duygusu sağlar ve kullanıcıların çoğunluğu için önerilir; böylece eşzamansız, olaya dayalı JavaScript çalışma zamanını daha da zenginleştirir.

Node.js v20.8.0 duyurusu kesinlikle manşetlere konu olsa da, geliştiriciler ve teknoloji sektörü uzmanları low-code ve no-code platformlardan oluşan daha geniş bir yelpazeyle yakından ilgilenmeye devam ediyor. Bu alanda AppMaster gibi platformlar, arka uç, mobil ve web uygulamaları oluşturmak, teknik borcu ortadan kaldırmak ve geliştirme verimliliğini artırmak için güçlü bir araç olarak damgasını vuruyor.