Nintex kısa süre önce, taşınabilir ve erişilebilir süreç yönetimi sunarak tüm iş ekibi üyelerine gelişmiş verimlilik sağlamayı amaçlayan yeni Promapp mobil uygulamasının piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Bu yenilikçi çözüm, şirketlerin daha yüksek üretkenlik, daha iyi işbirliği ve daha fazla esneklik elde etmesine yardımcı olacaktır. Bu uygulama, zaman ve konum ne olursa olsun süreç bilgilerine erişim sağlayarak kesinti süresini en aza indirmeyi amaçlar. Hareket halindeyken okuma ve iş süreçleri hakkında geri bildirim sağlama gibi özelliklerle işbirliğini teşvik eder. Ayrıca süreç dokümantasyonunu ve paylaşımını basitleştirerek ekip arkadaşlarıyla hızlı ve kolay iletişim kurulmasını sağlar.

Promapp ayrıca ön saflardaki çalışanların temel süreç ayrıntılarına gerçek zamanlı erişim sağlayarak organizasyonlarıyla senkronize olmalarını sağlayarak üretkenliğini artırır. Bu önemli gelişme, pratik uygulama açısından önemine rağmen ön saflardaki çalışan girdileri genellikle göz ardı edildiğinden, süreç yönetimi konuşmalarındaki boşluğu kapatmaya yardımcı olur. Etkin bir Nintex Promapp lisansına sahip şirketler artık mobil uygulamaya Android ve iOS cihazlardan erişebilir. Mobil uygulama ile masaüstü sürümü arasındaki entegrasyon, süreç güncellemelerinin anında senkronize edilmesini garanti ederek kullanıcılara en son bilgileri sağlar. Yeni kullanıma sunulan mobil uygulama, kuruluşların süreç yönetimi ve otomasyondan yararlanarak dijital dönüşümlerini hızlandırmak için kullandıkları Nintex Process Platform bir parçasıdır. Diğer platform bileşenleri arasında Nintex Workflow, Nintex RPA, Nintex DocGen, Nintex AssureSign ve Nintex Analytics yer alır.

İşletmeler, kullanıcı dostu araçlarla süreçleri görsel olarak planlamak, haritalamak ve yönetmek için hangi süreçlerin otomasyona ihtiyaç duyduğunu veya otomasyona en uygun olduğunu belirlemek için platformu kullanabilir. no-code platform, otomasyon sürecinin başlatılmasını kolaylaştırarak kullanıcıların kod yazmak yerine tıklamasını sağlar. Kuruluşlar daha sonra, AppMaster.io gibi platformlarda da bulunabilen bir özellik olan otomasyon yoluyla oluşturulan verileri kullanarak bu süreçleri optimize edebilir.

Nintex Chief Product Officer Neal Gottsacker yaptığı açıklamada, süreç yönetiminde görünürlüğün değerini vurgulayarak, " Nintex Promapp mobil uygulamasının kullanıma sunulmasıyla birlikte, artık her kuruluştaki herkes, ister iş dünyasında olsun, ister iş süreçlerini parmaklarının ucunda tutabilir. yönetim kurulu odasında veya üretim katında.”