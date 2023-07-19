Yıllık Inspire konferansı sırasında teknoloji devi Microsoft, Azure platformunun yeteneklerini geliştirmesi beklenen yapay zeka destekli bir dizi yeni özelliği açıkladı. Artık Azure Bilişsel Arama aracılığıyla bir önizleme biçiminde sunulan Vector Search aracı dikkatleri üzerine çekti. Özünde makine öğrenimi olan Vector Search, resimler ve metin gibi yapılandırılmamış verilerin özünü ve ilişkililiğini kavramak için yeteneklerini geliştirdiği için daha hızlı bir arama deneyimi vaat ediyor.

Vector Search tarafından kullanılan teknik - vektörleştirme - arama alanında ivme kazanıyor. Kelimelerin veya görüntülerin, anlamlarını temsil eden vektörler olarak bilinen bir dizi sayıya dönüştürülmesini içerir. Bu sayısal temsil, matematiksel işlemeye izin verir ve makinelerin verileri anlamlandırmasına ve düzenlemesine izin verir. Sonuç olarak, makineler 'kral' ve 'kraliçe' gibi 'vektör uzayı' içindeki benzer kelimeleri tanıyabilir ve bunları milyonlarca kelimeden oluşan veritabanları içinde anında bulabilir. Bu vektör arama yaklaşımı, Qdrant, SeMI Technologies ve Amazon ve Google gibi diğer teknoloji devleri dahil olmak üzere birçok firma tarafından benimsenmiştir.

Kendisini rakiplerinden ayıran Microsoft'un vektör arama yaklaşımı, saf vektör arama, hibrit kurtarma ve gelişmiş yeniden sıralama içerir. Şirket, vektör arama aracının, doğal dilde kişiselleştirilmiş yanıtlar sunmak, ürün önerileri sunmak ve verilerdeki kalıpları belirlemeye yardımcı olmak için uygulamalarda ve hizmetlerde kullanılabileceğini öne sürüyor. Ayrıca, bu sistemin avantajları arasında aramaya entegre, sohbet tabanlı uygulamalar oluşturma, Azure AI Vision ile görüntüleri vektör temsillerine dönüştürme ve süreç ve iş akışı otomasyonuna yardımcı olmak için büyük veri kümelerinden ilgili bilgileri alma yer alır. Vector Search entegrasyonu, çok yönlü gezinme ve filtreler gibi diğer Azure Bilişsel Arama özelliklerini de kapsar.

Yapay zeka ortamını daha da aydınlatan Microsoft, Document Generative AI çözümünü kullanıma sunuyor. Bu özellik, Azure Form Tanıyıcı da dahil olmak üzere Microsoft'un mevcut yapay zeka destekli belge işleme hizmetlerini Azure OpenAI Hizmeti ile birleştirir. Bu hizmet, Microsoft'un işletmelere OpenAI'den yapay zeka teknolojisi sağlamayı amaçlayan tam olarak yönetilen, kurumsal odaklı teklifinin bir yönüdür. Microsoft'un OpenAI ile devam eden ticari ortaklığı, teknolojiye denetimlerin ve yönetişim özelliklerinin eklenmesinde etkili oldu.

OpenAI'nin en son AI dil modellerini temel alan Document Generative AI çözümü, raporları özetleme, değerleri ayıklama, bilgi madenciliği yapma ve yeni belge türleri oluşturma gibi görevler için dosyaları işler. Ayrıca, OpenAI'nin ChatGPT'sine benzer şekilde yanıtlar için bir temel görevi görür. Örneğin, Document Generative AI çözümü, müşterilerin faturaları, sözleşmeleri, faturaları yüklemesine izin verir ve çalışanların hizmet garantileri ve belirli kalemler hakkında sorgulama yapmasına olanak tanır. Çözüm ayrıca metin biçiminde, resimlerde veya tablolarda yanıtlar sağlarken alıntılara orijinal içeriğe bağlantı sağlar.

Microsoft, Document Generative AI çözümünün yeteneklerinin, belgeler ve içerik oluşturma etkinlikleriyle doğal dil etkileşimleri için kullanılabileceğini ekledi. Bunlar arasında haber bültenleri, blog gönderileri, özetler, altyazılar vb. Tüm bu karmaşık ve çeşitli belge görevleri, OpenAI modelleri tarafından gerçekleştirilir.

Bağlantılı bir açıklamada Microsoft, otomatik bir konuşma tanıma modeli olan OpenAI'nin Whisper modelinin yakında Microsoft'un AI konuşma hizmetleri ailesine ve Azure OpenAI Hizmeti'ne entegre edileceğini duyurdu. Kurumsal müşteriler, ses içeriğini deşifre etme ve çevirmenin yanı sıra daha büyük ölçekte toplu deşifreler oluşturma yeteneği kazanmaya hazırdır.

Inspire'daki diğer önemli duyuruların yanı sıra Microsoft, gerçek zamanlı olarak birkaç kişi arasında kimin konuştuğunu belirleme yeteneğine sahip yapay zeka güdümlü bir konuşma hizmeti olan Gerçek Zamanlı Günlükleştirme için genel ön izleme teklifini duyurdu. Ayrıca Microsoft, bir oyuncunun sesini yakından taklit edebilen veya orijinal sentetik sesler oluşturabilen bir yapay zeka aracı olan Custom Neural Voice'un erişilebilirliğini genişletti. Önceden, bu özelliğe erişim kısıtlanmıştı. Ancak Microsoft artık müşterilerin bu özelliği kullanmak için başvurmasını ve onay almasını şart koşuyor. Ek olarak, müşterilerin Özel Neural Voice'u kullanmak için seslendirme sanatçısının onayını alması ve bir davranış kurallarını kabul etmesi gerekir.

Microsoft ayrıca, Özel Sinirsel Ses kullanılarak oluşturulan ses kliplerinin tanımlanmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış filigran ve algılama araçları sağlar. Ancak, bu araçlar tek başına ses klonlama teknolojisiyle ilgili lisanslama ve onay sorunlarını kesin olarak çözemez. Yine de Microsoft, bu konuyla ilgili mücadelenin bir parçası olmayacağına karar verdi.

Vector Search ve Custom Neural Voice gibi araçlar teknoloji dünyasını dönüştürürken, G2 tarafından No-code Geliştirme Platformlarında Yüksek Performanslı olarak kabul edilen AppMaster gibi platformlar, minimum kodlama ile arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak isteyen kullanıcılara hitap ediyor. . Hızla değişen teknoloji ortamında, AI işlevlerinin nasıl gelişmeye ve geleceğimizi şekillendirmeye devam ettiğini görmek büyüleyici olacak.