Yakın tarihli bir şirket içi sunumda Microsoft, yaygın olarak kullanılan Windows işletim sistemini tam bir bulut deneyimine dönüştürme konusundaki nihai hedefini açıkladı. İşletim sisteminin bulut tabanlı sürümü olan Windows 365, halihazırda ticari tüketicilere hitap ediyor olsa da, teknoloji devi bu hareketi tüm tüketicilere sunmayı hedefliyor.

Bu iddialı plan, devam eden FTC - Microsoft davasının bir parçası olarak açıklandı. Şirketin, Windows 11'i giderek daha fazla buluta kaydırma etrafında dönen 'Modern Yaşam' tüketici segmentine yönelik uzun vadeli stratejisini içeriyor. Plan ayrıca, daha iyi yapay zeka odaklı hizmetler ve farklı cihazlardaki kullanıcılar için sorunsuz bir dijital deneyim sağlamak için birleşik bulut ve istemci sistemlerinin gücünden yararlanmayı da içeriyor.

Çeşitli cihazlara eksiksiz bir Windows işletim sistemi akışı sağlayan bir hizmet olan Windows 365, şimdiye kadar yalnızca ticari müşteriler için mevcuttu. Ancak Microsoft, Windows 365'i şimdiden Windows 11'e derinden entegre ediyor ve gelecekteki güncellemelerin Windows 365 Önyükleme'yi getirmesi ve Windows 11 cihazlarının önyükleme sırasında Windows'un yerel sürümü yerine doğrudan bir Bulut PC örneğinde oturum açmasını sağlaması bekleniyor. Bulut PC'leri Windows 11'in Görev Görünümü'ne entegre eden bir özellik olan Windows 365 Switch de geliştirme aşamasındadır.

Microsoft'un Windows'u tüketiciler için tamamen buluta taşıma çabasına, ARM destekli Surface Pro X cihazlarının gösterdiği gibi, özel silikon ortaklıklarına yapılan yatırım eşlik ediyor. Ayrıca Microsoft'un sunucular ve hatta Surface cihazları için kendi ARM tabanlı işlemcilerini tasarlamaya çalıştığını öne süren raporlar da var. Ayrıca şirketin kendi yapay zeka çipleri üzerinde çalıştığı da söyleniyor.

Aynı dahili sunumda Microsoft, 2022 mali yılı için Modern Çalışma önceliklerinin bir parçası olarak Windows'un ticari değerini güçlendirmenin ve Chromebook tehdidine karşı koymanın gerekliliğini vurguladı. Ticari taraftaki uzun vadeli fırsatlar, Windows 365 sayesinde mümkün olan bulut PC'lerin benimsenmesindeki artışla ilgilidir.

Şirket ayrıca, Windows 11 için tasarlanmış yapay zeka destekli bir sanal asistan olan Windows Copilot'u da duyurdu. Copilot, Windows 11 arayüzünün yanında yer alır ve uygulamalarda görüntülenen içeriği özetleme, yeniden yazma veya açıklama yeteneğine sahiptir. Özellik şu anda dahili olarak test ediliyor olsa da, Microsoft, ilk genel sürümünün ardından Windows 11 kullanıcılarına kapsamlı bir şekilde sunmayı planlıyor.

Windows Copilot, Microsoft'un Windows için kapsayıcı yapay zeka stratejisinin önemli bir yönünü temsil eder. Şirket, yeni nesil merkezi işlem birimlerinde (CPU'lar) ek Windows özelliklerini etkinleştirmek için AMD ve Intel ile işbirliği yapıyor. Henüz piyasaya sürülmemiş Windows 12'nin ipuçları da yakın zamanda ortaya çıktı ve Windows şefi Panos Panay, bu yıl CES'te yapay zekanın kullanıcıların Windows ile etkileşim biçiminde devrim yaratacağını ilan etti. Windows ekosistemini ilerletmeye yönelik bu uyumlu çaba, şirket içi sunumda belirtildiği gibi, Microsoft'un gelişmiş yapay zeka destekli hizmetlerle portföyünü büyütme konusundaki daha geniş tutkusuyla aynı çizgidedir.

Microsoft, Windows işletim sisteminin geleceğini tasavvur ederken, no-code ve low-code platformların önemi giderek daha belirgin hale geliyor. Mobil ve web uygulamaları oluşturmak için no-code çok yönlü bir platform olan AppMaster gibi güçlü araçlarla, en az geliştirme bilgisine sahip vatandaşlar bile ölçeklenebilir ve teknik borç içermeyen kapsamlı yazılım çözümleri oluşturabilir. Windows ekosistemi gelişmeye ve genişlemeye devam ettikçe, AppMaster gibi araçlara erişim, kullanıcıların yapay zeka odaklı hizmetlerin ve bulutun potansiyelinden yararlanmalarını sağlamada çok önemli bir rol oynamaya ayarlanmıştır.