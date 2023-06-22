Microsoft kısa bir süre önce, önümüzdeki 10 yıl içinde topolojik kübitleri kullanarak bir kuantum süper bilgisayarı inşa etmeye yönelik iddialı bir planı açıkladı. Bu gelişme, bizi teknolojide yeni bir çağa yaklaştırarak gürültülü orta ölçekli kuantum (NISQ) hesaplamanın mevcut aşamasının ötesine geçmeyi amaçlıyor.

Microsoft'un Gelişmiş Kuantum Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Krysta Svore, şirketin kuantum süper bilgisayarlarının yaratılma zamanını yaklaşık on yıl olarak tahmin ettiğini belirtti. Süreç, Microsoft'un artık donanım korumalı kübitler geliştirmeye odaklanmasıyla çok sayıda atılım ve kilometre taşını içerecek.

Geçen yıl Microsoft, Majorana tabanlı kübitlerin oluşturulmasıyla önemli bir başarı elde ettiğini duyurdu. Bu kübitler, geleneksel yöntemlere kıyasla dikkate değer bir kararlılık sergiliyor ancak üretilmesi çok daha zor. American Physical Society's Physical Review B'de yayınlanan hakemli yeni bir makalenin kanıtladığı gibi, şirketin bu teknolojiye erken yatırımı meyvesini vermeye başlıyor. Makale, Microsoft'un Majorana tabanlı kübitleri ilk kez tartıştıktan sonra kaydettiği ilerlemeyi ortaya koyuyor bir yıl önce.

Svore, kuantum hesaplamanın dayanıklı seviyesine ulaşmak için hem fiziksel kübitlerle hem de hata düzeltme koduyla çalışma ihtiyacını vurguladı. Bu, trilyon işlem başına bir başarısızlık oranıyla saniyede bir milyon güvenilir kuantum işlemi gerçekleştirebilen bir kuantum bilgisayarı gerektirecektir.

Yol haritasındaki bir sonraki adım, bir kenarda 10 mikrondan daha küçük ve bir mikrosaniyenin altında bir kübit işlemi gerçekleştirecek kadar hızlı kübitler oluşturmayı içeriyor. Bu başarının ardından Microsoft, bu kübitleri dolaştırma ve örgü adı verilen bir süreçle çalıştırma üzerinde çalışmayı planlıyor. Bu kavram, 2000'lerin başından beri çoğunlukla teorikti, ancak daha küçük bir multiqubit sistemi ve ardından tam bir kuantum sistemi inşa etmenin yolunu açacak.

IBM ve IonQ gibi rakipler de, NISQ dönemini geçmek için bir yarış varmış gibi göründüğünden, kübit oluşturmak için daha yerleşik teknikler kullanarak benzer sonuçlara ulaşmak için çalışıyorlar. Microsoft'un kuantum süper bilgisayar geliştirmeye olan bağlılığı ve topolojik kübitlere olan benzersiz yaklaşımı, onları hızla gelişen bu alanda ön plana çıkarabilir.

Microsoft, yol haritasını açıklamanın yanı sıra Azure Quantum için Azure Quantum Elements ve Copilot'u da duyurdu. Azure Quantum Elements, bilimsel keşfi hızlandırmayı amaçlayan yüksek performanslı bilgi işlem, yapay zeka ve kuantum yeteneklerini bir araya getirir. Azure Quantum için Copilot ise bilim insanlarına ve öğrencilere kuantumla ilgili hesaplamalar ve simülasyonlar oluşturmada yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka modelidir. Bu gelişme, şirketin kuantum hesaplamada inovasyon taahhüdünü daha da pekiştiriyor.

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