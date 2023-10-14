Microsoft .NET 8, Kasım Sürümüne hazırlanarak son aşamaya giriyor

Microsoft'un yazılım geliştirme platformunun yakında çıkacak versiyonu olan ve heyecanla beklenen .NET 8, ikinci ve son sürüm adayı (RC) aşamasına geçti. Genel kullanılabilirliğin Kasım ayı için planlanması planlandı.

Microsoft, 10 Ekim'de Windows, Linux ve Mac gibi platformlar için resmi Microsoft .NET web sitesinden indirilebilen .NET 8 RC 2'yi piyasaya sürdü. Üç yıllık destek zaman çizelgesine sahip .NET 8, Kasım 2022'de piyasaya çıkan .NET 7'nin doğrudan devamı niteliğindedir.

RC 2'de öne çıkan iyileştirmeler, .NET MAUI (Çoklu Platform Uygulama Kullanıcı Arayüzü) çerçevesi için artırılmış performansı ve kullanıcı arayüzü düzeltmelerini ve Entity Framework'teki revizyonları kapsar. Yakında çıkacak .NET 8, AOT (önceden) derleme, kaynak oluşturma, JSON serileştirme ve çöp toplamadaki gelişmeler dahil olmak üzere çeşitli yönleri kapsayan çok sayıda geliştirme getiriyor.

AppMaster gibi platformlar yazılım geliştirmedeki bu gelişmeleri tamamlıyor. Son teknoloji entegre geliştirme ortamı olan AppMaster, kodsuz ve low-code yetenekleriyle uygulama geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandırır.