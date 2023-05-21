Meta, mevcut MySQL yarı eşzamanlı veritabanlarını değiştirmek için veri merkezlerinde MySQL Raft'ı dağıtmaya başladı. Yeni mutabakat motoru operasyonel avantajlar sunar ve MySQL sunucularının promosyonları ve üyelik sorumluluklarını bağımsız olarak yönetmesine olanak tanır.

Meta'nın MySQL veri deposu, milyonlarca parçalı büyük ölçüde parçalanmış, coğrafi olarak çoğaltılmış bir yapıya sahip, dünyadaki en büyük MySQL dağıtımlarından biridir. Çeşitli bölgelerde ve veri merkezlerinde çalışan bu küme, petabaytlarca veri depolar ve binlerce sunucu üzerinde çalışır. Şirketin sosyal grafiğini ve Mesajlaşma, Reklamlar ve Akış gibi çeşitli hizmetleri destekler.

Mühendislik ekibine göre, yeni MySQL dağıtımı, yazma performansından ödün vermeden gelişmiş güvenilirlik, kanıtlanabilir güvenlik, yük devretme süresinde önemli iyileştirmeler ve operasyonel basitlik sağlayacak.

Daha önce Meta, çoğaltma amacıyla MySQL yarı eşzamanlı (yarı senkronize) çoğaltma protokolünü kullanıyordu. Birincil, diğer bölgelere dağıtım için standart MySQL birincilden çoğaltmaya eşzamansız çoğaltmayı kullanarak, milisaniyenin altında gecikme için birincil bölge içindeki iki salt günlük kopyasına (logtailers) yarı eşzamanlı çoğaltma kullandı.

Ekip tamamen yeni bir yaklaşım benimsemeye, MySQL'i yükseltmeye ve gerçekten dağıtılmış bir sisteme dönüştürmeye karar verdi. Meta, aynı çoğaltılmış günlükte hem kontrol düzlemi hem de veri düzlemi işlemlerinin yer aldığı Raft'a geçmeyi seçti.

MySQL Raft, Meta'nın MySQL'in gereksinimlerini karşılamak için değiştirdiği ve açık kaynaklı bir proje olan kuduraft olarak bir çatal yayınladığı Apache Kudu'ya dayanmaktadır. Kuduraft'a eklenen yeni özellikler arasında iki farklı kesişen çekirdeği destekleyen bir seçenek olan FlexiRaft ve ağ bant genişliğini azaltmak için proxy ara düğümü kullanımına olanak tanıyan proxying yer alıyor. Ek olarak, sıkıştırma ve günlük soyutlama geliştirmeleri, dağıtımdan önce ikili günlük yüklerinin sıkıştırılmasına ve çeşitli fiziksel günlük dosyası biçimlerinin uygulanmasına izin verir.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kod gerektirmeyen güçlü araçlar sağlayan AppMaster gibi platformlarla, verimli ve ölçeklenebilir yazılım geliştirme için basitleştirilmiş veritabanı çözümleri çok önemlidir. Meta, MySQL Raft'a geçiş yaparak, diğer şirketlere benzer çözümleri benimsemeleri ve kendi veritabanı sistemlerini geliştirmeleri için ilham verebilecek gelişmiş güvenilirlik ve kolaylaştırılmış operasyonlar elde etme yolunda önemli bir adım attı.