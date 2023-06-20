Yapay zeka alanındaki önemli bir gelişmede Meta AI, Voicebox adlı gelişmiş metinden konuşmaya (TTS) oluşturucusunu ortaya çıkardı. Bu yeni AI sistemi, OpenAI'nin ChatGPT'si ve Google'ın Bard'ı gibi popüler modelleri geride bırakarak eşdeğer performans seviyeleriyle 20 kata kadar daha hızlı.

Voicebox, temelini geleneksel TTS mimarisinden büyük ölçüde sapan benzersiz bir yaklaşım üzerine kurar. ElevenLabs Prime Voice AI gibi diğer TTS modellerinin aksine, Meta'nın Voicebox'ı bağlamsal çıkarımlar yapabilir ve büyük ölçekli eğitim veri setlerinden yararlanabilir. Sonuç olarak, daha dar, yüksek oranda seçilmiş, etiketlenmiş veri kümelerine güvenmek yerine görevler arasında genelleme yapabilir.

TTS modellerinde çok miktarda ses verisi kullanmaya yönelik önceki girişimler, ses çıkış kalitesinin önemli ölçüde düşmesine neden oldu. Ancak Meta, etiketleri ve kürasyonu ortadan kaldıran yeni bir eğitim planı geliştirerek bu zorluğun üstesinden geldi. Voicebox, ses verilerini "doldurabilen" bir mimari kullanarak, özel olarak eğitilmediği konuşma oluşturma görevlerine uyum sağlayabilir - bu, Meta AI tarafından açıklandığı gibi, böyle bir model için bir ilktir.

Bu yenilikçi özellik, Voicebox'ın metni konuşmaya çevirmekten ve arka plan gürültüsünü ortadan kaldırmak için yedek konuşmayı sentezlemekten konuşmacının sesini farklı dil çıkışlarına uygulamaya kadar bir dizi işlevi gerçekleştirmesine olanak tanır. Şirket tarafından yayınlanan bir araştırma makalesinde gösterildiği gibi, Voicebox tüm bunları yalnızca gerekli metin çıktısını ve üç saniyelik bir ses klibi kullanarak başarabilir.

Hem Meta'nın Ses Kutusu hem de OpenAI'nin ChatGPT'sinin paylaştığı önemli bir avantaj, onları diğer TTS üreticilerinden ayıran bağlam içi öğrenme yoluyla genelleştirme yetenekleridir. Bu yetenek, çok çeşitli olası uygulamalar ve kullanım durumları için zemin hazırlayarak yapay zeka ile etkileşim kurma ve bilgi tüketme biçimimizde devrim yaratıyor.

low-code ve no-code platformlar alanında AppMaster gibi çözümler, çeşitli kullanıcılar için arka uç, web ve mobil uygulamaların oluşturulmasını basitleştirerek uygulama geliştirmede devrim yarattı. Gelişen gelişmeler ve Voicebox gibi yapay zeka araçlarının kullanıma sunulmasıyla, sohbet robotları, sesli asistanlar ve erişilebilirlik çözümleri dahil olmak üzere birden çok sektörde daha fazla gelişme bekleyebiliriz ve bu da daha bağlantılı ve uyarlanabilir bir dijital manzaraya yol açar.

Yapay zeka şaşırtıcı bir hızla ilerlemeye devam ederken, geliştiricilerin ve kullanıcıların Voicebox gibi güçlü araçları projelerine nasıl entegre ederek yeniliği teşvik ettiğini ve teknolojinin geleceğini nasıl dönüştürdüğünü görmek büyüleyici olacak.