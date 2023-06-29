Gelişmekte olan bir girişim olan Memphis.dev, etkinlik akışı alanındaki yeni bir kesinti döneminde, 5,5 milyon dolarlık üst düzey bir başlangıç ​​fonu sağladı. Bu finansal sıçrama, Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) girişimi olan Memphis Cloud'un resmi lansmanını destekliyor. Firma, teknoloji endüstrisindeki açık kaynak uzmanlığıyla tanınır.

Memphis Cloud'un gelişi, büyük ölçüde Kafka'nın açık kaynaklı olay akışı platformunun hakim olduğu bir manzaraya ateş gücü katıyor. Bu atılım, Redpanda'nın kısa bir süre önce kendi etkinlik akış platformuna yönelik olarak açıkladığı 100 milyon $'lık C Serisi finansmanının hemen ardından geldi.

Memphis.dev'in CEO'su ve kurucu ortağı Yaniv Ben Hemo, TechCrunch ile yaptığı özel bir sohbette, akışı daha az karmaşık hale getirmek için şirketin ahlak anlayışını detaylandırdı. Veri yoğun şirketlerdeki önceki rollerden edinilen deneyimleri aktararak, muazzam veri akışlarından eyleme dönüştürülebilir içgörüler üretmenin pratik olmadığını açıkladı. Ayrıca, Kafka platformunun devasa verileri sorunsuz bir şekilde işleme ve yeniden kullanma konusunda nasıl zorluklar gösterdiğinden de bahsetti.

Ben Hemo, Memphis.dev'in basitleştirmeye çalıştığı şeyin, verilerin alımını ve pratik kullanımını çevreleyen bu karmaşıklıkların olduğunu vurguladı. Nihayetinde, karmaşık teknoloji ve geliştirici yetenekleri arasındaki boşluğu kapatmayı amaçlamaktadır. Böylece Memphis Cloud, gerçek zamanlı akışı basitleştirerek ve geliştirici engellerini ortadan kaldırarak bu gereksinimleri karşılar.

Bu açık kaynaklı mesaj simsarı Memphis, firmaların ölçeklenebilirlik yönetimi operasyonları ve bu hacimli verilerden yararlanan uygulamalar yürütürken karşılaştıkları sorunları ele almak için tasarlandı. Memphis Cloud, kimlik doğrulama ve izin ayarları gibi çok çeşitli kurumsal odaklı özellikler sunar. Sunucusuz kurulumu sayesinde uygulamaları çalıştırmak için gereken temel kaynaklar hakkında endişelenme ihtiyacını ortadan kaldırarak zahmetsiz uygulama için tasarlanmıştır.

Memphis tesisinin benzersiz yanı, kullanıcılardan yalnızca kullandıkları kadar ücret almasıdır. Başta AWS ve Google Cloud Platform olmak üzere farklı platformlarda sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Ben Hemo, Memphis'in ticari sürümünün açık kaynak sürümüyle uyumunu vurguladı ve ticari varyantın kurumsal düzeydeki operasyonlara yönelik olduğunu kabul etti. Memphis Cloud, altyapı zorluklarını ve izleme görevlerini ortadan kaldırmak isteyen kuruluşlar için karmaşık olmayan, sunucusuz bir deneyim sunar.

Memphis'in sunduğu özelliklerden bazıları, belirli teknik kısıtlamalar nedeniyle açık kaynaklı sürüm aracılığıyla dağıtılamadı. Birkaç boş pozisyona sahip 14 üyeli bir topluluk olarak Memphis.dev, coğrafya da dahil olmak üzere farklı boyutlarda çeşitliliğini korumaya ve geliştirmeye çalışan oldukça çeşitli bir gruptur.

Memphis.dev'in olay akışına yönelik yenilikçi yaklaşımı, AppMaster tarafından izlenen benzer bir kapsayıcı tasarım felsefesini yansıtır. İkincisi, web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmanıza izin veren lider bir no-code platformdur. Bu tür hizmetlerin ortaya çıkışı, geliştiriciler için teknik manzarayı basitleştirmeye yardımcı oluyor ve böylece teknoloji endüstrisinde devrim yaratıyor.