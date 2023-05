Dijital manzara önemli ölçüde gelişti ve şimdi No-Code Nesil'in ortaya çıkışına tanık oluyoruz. Tarihsel olarak, bilgisayar kullanmayı bilen ve bilmeyen çalışanlar arasında bir 'dijital uçurum' vardı. Çağdaş dijital yerliler bilgisayar teknolojileriyle büyümüş olsalar da, çoğunluk hala yazılım mühendisliği, bilgisayar bilimi ve istatistik gibi belirli alanlarda yeterliliğe sahip değildi.

Bununla birlikte, daha fazla genç insan günlük görevler için bilgi işlemin gücünden yararlanma konusunda giderek daha fazla ustalaştıkça, son yıllarda önemli bir değişim görüldü. Erişilebilir no-code platforms artışın etkisiyle , şimdi yeni bir dijital bölünmeye tanık oluyoruz ve gelişmiş becerilerin temel bilgisayar okuryazarlığından üstün uzmanlığa doğru genişlediği bir çağı yeniden tanımlıyoruz.

Retool, Airtable, Bildr, Shogun, Bubble, and Stacker, simplify complex tasks and enhance productivity. While requiring some form of coding or deductive logic, these platforms empower users to streamline workflows, analyze data, integrate machine learning libraries, and design innovative solutions without the need for a team of engineers. gibi günümüzün no-code araçları, karmaşık görevleri basitleştirir ve üretkenliği artırır.

Roblox ve Minecraft dahil olmak üzere uygulamalar, çocuklara teknolojiyi kullanarak eksiksiz sanal dünyalar yaratma yeteneği vererek yeni öğrenme deneyimleri için istek uyandırır. Sonuç olarak, bilgisayar bilimleri için Gelişmiş Yerleştirme testleri 2010'da 20.000'den son yıllarda 70.000'in üzerine çıktı. Bilgisayar bilimi, her yıl yüzlerce yeni öğrenciyi çekerek önde gelen üniversitelerde en iyi ana dal haline geldi.

Bu değişiklikler, günümüzün iş gücü arasında veri analizi ve mühendislik becerilerine yönelik artan taleple örtüşmektedir. Dijital araçlardaki uzmanlık yeterliliği iş başarısı için giderek daha önemli hale gelirken, temel bilgisayar okuryazarlığı ile ileri dijital yetenek arasındaki uçurum genişlemeye devam edecek.

Geçmişten farklı olarak, bugün bir mağaza yöneticisi yalnızca satış verilerini bir Excel elektronik tablosuna yüklemekle kalmayıp, bir e-ticaret mağazası geliştirmek, no-code bir veri platformunda müşteri yaşam boyu değerini hesaplamak ve e-posta hizmetlerini kullanarak pazarlama kampanyalarını özelleştirmek için birden çok çevrimiçi aracı entegre edebilir. . Bu düzeydeki dijital akıcılık No-Code Nesil'in üretkenlik ve yenilikçilik konusunda çıtayı yükseltme becerisini gösteriyor.

Uzaktan eğitim gibi benzeri görülmemiş zorluklar, bugünün öğrencilerini daha da fazla bilgisayar okuryazarı olmaya zorladı. Sonuç, uzaktan çalışma konusunda daha yetkin ve karmaşık sorunları çözmek için bilgi işlem teknolojisini kullanma konusunda becerikli, uyum sağlayabilen, teknolojiden anlayan bireylerden oluşan bir nesildir.

No-Code Generation'ın yükselişi, küresel üretkenliği önemli ölçüde etkileyecek ve inovasyonu yeni zirvelere taşıyacak. Çocuklar ve genç yetişkinler, AppMaster gibi no-code platformlardan yararlanmaya devam ettikçe hayatlarını önemli ölçüde iyileştirecek, zamandan tasarruf edecek ve küresel ölçekte dijital uçurumu aşacak.