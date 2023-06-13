Merkezi İsrail'de bulunan uygulama güvenliği girişimi Kodem, kurumsal güvenliği daha sağlam ve verimli hale getirme misyonunu ilerletmek için toplam 25 milyon dolarlık bir finansman açıklayarak gizlilik modundan resmen çıktı. 2021'de NSO Group'un gazileri tarafından kurulan İsrailli girişim, potansiyel riskleri belirlemek ve azaltmak için bireysel uygulamaların çalışma zamanı zekasını kullanmaya odaklanıyor.

25 milyon dolarlık fon, Greylock liderliğindeki 18 milyon dolarlık A Serisi turdan ve TPY Capital ve Greylock'un ortak liderliğindeki 7 milyon dolarlık başlangıç ​​turundan oluşuyor. Kodem CEO'su Aviv Mussinger'e göre, bu fonlar platformu geliştirmek ve küresel lansmana hazırlamak için kullanıldı. Finans, sigorta ve teknoloji sektörlerindeki erken benimseyenler, hizmetlerini şimdiden uygulamaya başladı.

Kapsamlı uygulama güvenliği uygulamak, kurumsal güvenlikteki en zorlu alanlardan biridir. Hizmetlerdeki sürekli değişiklikler ve güncellemeler, sorunların sürekli olarak tespit edilmesini ve izlenmesini zorlaştırır ve uygulamalar ayrıca çok sık kullanıldıklarında saldırılara karşı savunmasız hale gelir. Sonuç olarak, kuruluşlar genellikle bu güvenlik tehditlerini yönetmek için şirket içi araçlar geliştirecek kaynaklardan yoksundur. Sonuç olarak, uygulama güvenliği sektörünün, bu yıl tahmini 9,9 milyar dolardan 2020'ye kadar 22 milyar dolar olarak tahmin edilen pazar değeriyle gelişmesi bekleniyor.

Kodem, CTO Pavel Furman ve Mühendislik Başkanı Idan Bartura ile birlikte CEO Aviv Mussinger tarafından kuruldu. Üçlü daha önce Pegasus casus yazılımından sorumlu tartışmalı istihbarat firması NSO'da güvenlik araştırmacısı olarak görev yaptı. Kurucuları, saldırganların kurumsal ağlara sızma biçimlerine maruz kalmalarının, yalnızca tüm potansiyel sorunları işaretlemeye dayanmayan yenilikçi bir güvenlik çözümü oluşturmaları için onlara içgörü sağladığına inanıyor.

Kodem, uygulamaların çalışma zamanı verilerini analiz ederek ve bilgiler üzerinde modeller çalıştırarak, yalnızca bir kuruluşun benzersiz yığınına özgü ilgili sorunlar için uyarılar üreterek uygulama güvenliğini artırmayı amaçlar. Çalışma zamanı güvenlik açıklarının küçük bir yüzdesine odaklanan Kodem, sonuçta uyarıları %95 oranında azaltır. Greylock Ortağı Ashem Chandna şu yorumu yapıyor: "Kodem, yeni nesil uygulama güvenliğini geliştiren olağanüstü bir ürün ekibi oluşturdu - bulutta yerel olan, sorunsuz bir şekilde dağıtılan ve güçlü bir şekilde büyüyen kapsama alanıyla en yüksek düzeyde doğruluk sağlayan."

Çalıştırma zamanı zekası yoluyla uygulama güvenliğini artırma, AppMaster gibi low-code platformların no-code alanda işletmeler için gelişmiş koruma sağlamak üzere Kodem tarzı yaklaşımları potansiyel olarak entegre edebileceği bir alandır. Kullanıcıların kodlama deneyimi olmadan arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan AppMaster.io gibi No-code platformlar, süreci daha hızlı, daha verimli ve verimli hale getirmeyi amaçlayan yeni bir yazılım ve uygulama geliştirme dalgasında çok önemli bir rol oynuyor. daha uygun maliyetli.