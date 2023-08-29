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Endüstriyel Enstrümantasyon için Kodsuz Python Testi: Startup Flojoy, Açık Kaynak Aracını Tanıtıyor

Ağu 29, 2023
Endüstriyel Enstrümantasyon için Kodsuz Python Testi: Startup Flojoy, Açık Kaynak Aracını Tanıtıyor

İlk aşamalarındaki yenilikçi bir girişim olan Flojoy, endüstriyel süreçleri modernleştirmeye yönelik benzeri görülmemiş bir adım atarak yakın zamanda açık kaynaklı bir aracı tanıttı. Otomasyon açığını kapatma taahhüdüyle oluşturulan yeni araç, genellikle otomatik test sürecinin dışında kalan şirketlerin no-code Python testinden faydalanmasını sağlayacak ve böylece otomatik test komut dosyalarının oluşturulmasını kolaylaştıracak.

Önyükleme şirketi, bu çığır açan vizyonu daha da detaylandırmak için 1,3 milyon dolarlık bir başlangıç ​​fonunu başarıyla güvence altına aldığını duyurarak önemli manşetlere çıkıyor. Flojoy'un açık kaynaklı yazılımının ilk kamuya duyurulacağına ilişkin paralel duyurusu, iddialı büyüme yörüngesini daha da güçlendiriyor.

TechCrunch ile yapılan bir röportajda Flojoy'un CEO'su ve kurucusu Jack Parmer'in alışılmadık vizyonu gün ışığına çıktı. 300 milyon kullanıcıya sahip, açık kaynaklı, Python tabanlı bir veri görselleştirme kuruluşu olan Plotly'nin mimarı olan Parmer'ın kariyer deneyimi, ona benzersiz bir bakış açısı kazandırıyor. En son girişimi Flojoy, Python programlamanın benzersiz bir şekilde nasıl kullanılabileceğinin ilginç bir araştırmasıdır.

Parmer'e göre Flojoy, özellikle Ar-Ge veya gemi yapımı, havacılık, yarı iletkenler ve ilaç gibi ağır endüstrilerdeki test ölçümü ve kontrol nişini hedefliyor. Bu sektörlerde test ölçümü ve kontrolünün rolünü teknoloji endüstrisindeki yazılım testine benzer şekilde benzetmiştir.

Bu sektörlerdeki fiziksel unsurlar da yazılıma benzer şekilde yapım aşamasında ve tamamlandıktan sonra nihai tüketiciye sunulmadan önce testlere tabi tutulmaktadır. Python tabanlı testlerin bu alandaki potansiyel esnekliğinden etkilenen Parmer, bir çözüm yaratmaya ve sunmaya çalıştı.

Flojoy, kullanıcılarını yaygın olarak kullanılan bilimsel aparat ve enstrümantasyon paketine doğrudan bağlamayı amaçlıyor ve bir Ar-Ge laboratuarında veya bir üretim hattında ölçüm yapılmasında bütünleyici bir rol oynuyor. Parmer, popüler enstrümanların kapsamlı bir çevrimiçi kataloğunu tasarladı ve veri toplamak amacıyla her enstrümana anında bağlantı için gerekli Python kodunu sağladı. Bu veriler daha sonra Flojoy'a entegre ediliyor ve bu, bu bilgi türünün kolayca gezinilebilen ve sindirilebilen bir konumda ilk kez uygun bir şekilde birleştirildiği anlamına geliyor.

Flojoy'un uzun vadeli hedefi, yapay zeka destekli süreç iyileştirmeyi kolaylaştırmak için bu verilerden yararlanmaktır. Şimdiye kadar bu araçlardaki veriler, çıkarmanın karmaşıklığı nedeniyle model oluşturma sürecinde büyük ölçüde ihmal edilmişti. Flojoy, erişimi basitleştirerek ve dolayısıyla bu verilerden yararlanarak bu statükoyu değiştirmeyi umuyor.

Girişimin vizyonunu güçlendiren Parmer, "Bu enstrümantasyona Python ile bağlanmak isteyen kişilerin başvuracağı kaynak olmaya çalışıyoruz" dedi. Python'un yapay zeka ve makine öğrenimi alanındaki yerleşik konumuna dikkat çekerek, şirketin aracı için programlama dili olarak Python'u seçmenin ardındaki mantığı vurguladı. Parmer, Python'un yeteneklerinin aşağı yönlü boru hattını cihaz bağlantısının yukarı yönlü boru hattıyla birleştirmenin temel bir konsolidatif önlemin ötesine geçtiğine inanıyor.

Parmer, Flojoy'un kurumsal versiyonunun zaten ödeme yapan bir müşterisi olduğunu açıkladı. Gelecek yıla kadar şirketin ARR'de 1 milyon dolara ulaşacağını ve açık kaynak sürümünde bir milyon kullanıcıya ulaşacağını hararetle umuyor. 20 kişilik çeşitli bir ekiple Flojoy'un Plotly'nin kullanıcı tabanındaki büyümeyi yansıtma hedefi ulaşılabilir görünüyor.

Finansman turunda Flybridge Capital Partners, Boreal Ventures ve BDC Capital'den önemli katkılar sağlandı. Teknolojide varlık oluşturmak açısından, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir araç olan AppMaster , çok sayıda şirketin yararlandığı ve hızlı, no-code uygulama geliştirmeyi kolaylaştıran başka bir platformdur.

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