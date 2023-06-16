Meta kısa bir süre önce, Instagram'da daha geniş bir kitlenin platformun yayın yeteneklerine erişmesine olanak tanıyan Kanallar özelliğinin küresel olarak kullanıma sunulduğunu duyurdu. Daha önce özellik, belirli içerik oluşturuculara ve kullanıcılara özeldi ve takipçileriyle birden çoğa mesaj paylaşmalarına olanak tanıyordu.

Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, kişisel kanalında haberi paylaşarak Uluslararası Kriket Konseyi (ICC), yönetmen Karen X. Cheng, etkileyici Michael Le ve sanatçı Daniel Arsham gibi çeşitli önerileri vurguladı. Instagram ilk olarak Şubat ayında Kanallar özelliğini tanıttı, ardından Mayıs ayında Zuckerberg ve Instagram Başkanı Adam Mosseri'nin platformda bir tartışmaya girdiği ortak çalışan desteği eklendi.

Kullanıcılar, bir kanala katılmak için uygulamanın doğrudan mesaj (DM) bölümüne gidebilir ve 'Önerilen kanallar' listesine göz atabilir. Instagram'a göre bu öneriler, kullanıcıların ilgi alanlarına, içerik oluşturucularla etkileşimlerine ve platformdaki genel etkinliklere göre oluşturuluyor. Kullanıcılar ayrıca DM bölümünde belirli yayın kanallarını da arayabilirler.

Meta şu anda Kanallar deneyimini iyileştirmek için takipçiler için soru istemleri ve kullanıcıların gelen kutusunda özel bir Kanallar sekmesi dahil olmak üzere yeni özellikleri test ediyor. Kanallar için son kullanma tarihlerini ve saatlerini belirleme, üyeleri yönetmek için moderatör ekleme ve Hikayeler aracılığıyla bağlantı veya önizleme paylaşma gibi içerik oluşturucular için ek araçlar da araştırılıyor.

Bu ayın başlarında Meta, başlangıçta Kolombiya ve Singapur'daki seçkin iş ortaklarıyla birlikte WhatsApp'ta Kanallar özelliğini kullanıma sundu. WhatsApp Kanallarının birincil odak noktası, yerel ve küresel yetkililere ve ajanslara bireylerle daha geniş ölçekte bağlantı kurma araçları sağlamaktır.

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Meta'nın Instagram'daki Kanallar özelliğini genişletmesi, şirketin platformları genelinde iletişimi ve etkileşimi artırma taahhüdünün açık bir göstergesidir. Daha fazla kullanıcı ve içerik oluşturucu bu yayın araçlarına erişim kazandıkça, deneyimlerinin ve etkileşimlerinin dijital alanda nasıl geliştiğini ve büyüdüğünü görmek ilginç olacaktır.