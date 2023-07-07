Büyük dil modellerini eğitmek için mevcut veri miktarındaki katlanarak genişlemeden güç alan Google, 'web yayıncısı seçimi ve ortaya çıkan AI ve araştırma kullanım durumları için kontrol için makine tarafından okunabilir bir yöntem'e olan acil ihtiyacın altını çizdi. Bu öneri, arama motorları için çevrimiçi görünürlüklerini yönetmek için web siteleri tarafından onlarca yıldır kullanılan klasik robots.txt dosyalarıyla paralellikler kurar.

Önerilen bu gelişme, web yayıncılarının özerkliğini genişletmeyi ve onlara dijital ortamda içerikleri üzerinde daha fazla yetki sağlamayı amaçlamaktadır. Bu metodoloji, dinamik ve sağlam bir ekosistemi korumanın ayrılmaz bir parçasını oluşturur ve web sitelerinin içeriklerinin arama motorlarından aldığı teşhir derecesini belirlemesine olanak tanıyan robots.txt dosyalarının amacını yansıtır.

Google, yapay zeka eğitimi için bu yeni kontrol düzeyini geliştirme arayışında, akademi, sivil toplum, web yayıncıları ve daha fazlasından gelen uzmanlıktan yararlanarak uluslararası işbirlikçilerle ilişkiler geliştirmeye çalışıyor. Bu küresel çabalar, yapay zeka destekli bir geleceğin ortaya çıkan taleplerini karşılamak için mütevazi robots.txt dosyasının yerleşik mantığını geliştirmeyi amaçlıyor. Bunu yaparken Google, yaklaşık 30 yıllık web standardının ticari markası olan basitliği ve şeffaflığı korumayı planlıyor.

Şu anda Google, araç kutusunda Arama Üretken Deneyim ve Bard çözümleriyle övünüyor ve şu anda yeni nesil temel modeli Gemini'yi eğitme sürecinde. Bu araç paketi, robots.txt'nin yapay zeka eğitimine özel modern bir sürümünün geliştirilmesine öncülük etme arzusunun temelini oluşturuyor.

Bu söylemin ilk aşamalarını belirleyen Google, ilgili tarafların bu yeni mekanizmanın geliştirilmesine katılma niyetlerini kaydetmelerine olanak tanıyan bir posta listesi başlatarak halka açık bir tartışmayı kolaylaştırıyor. Şirket, yapay zeka ve araştırma alanında web yayıncısı seçim ve kontrolünün geleceğini şekillendirmek için ortak çabaları başlatarak önümüzdeki aylarda ilgili paydaşları bir araya getirmeyi planlıyor.

İlginç bir şekilde, son birkaç yılda, AI teknolojilerinin yükselişine tanık olan AppMaster gibi çok sayıda ölçeklenebilir, no-code platform, kendi ekosistemlerinde benzer kontrolleri uygulamak için çoktan çalıştı. Yapay zeka eğitimi gelişmeye devam ettikçe, modern bir robots.txt eşdeğeri için bu çabanın anlatıyı nasıl şekillendirdiğini izlemek büyüleyici olacak.