Google, önemli bir duyuruyla, Windows PC'ler için Nearby Share uygulamasının resmi sürümünü duyurdu. Optimum rahatlık için tasarlanan bu uygulama, Windows PC'ler, akıllı telefonlar, tabletler, Chromebook'lar ve diğer birkaç cihaz arasında zahmetsiz paylaşıma olanak tanır. Başlangıçta, Mart 2023'te Beta biçiminde tanıtıldı ve şimdi, geliştirilmiş sürümüyle nihayet genel halkın kullanımına sunuldu.

Google, dünya genelinde Nearby Share beta sürümünün 1,7 milyondan fazla kurulumuna sahiptir. Ayrıca teknoloji öncüsü, başlangıcından bu yana Windows PC'lerden Android cihazlara 50 milyondan fazla başarılı dosya aktarımı bildirdi.

Resmi sürüm bugün pazarı aşarken, Google Nearby Share for Windows uygulamasını birçok yeni geliştirmeyle zenginleştiriyor. Dikkate değer bir gelişme, dosya aktarımının tamamlanması için tahmin süresidir. Bu yeni özellik, kullanıcılara videolar veya tüm klasörler gibi büyük dosyalarının ne kadar hızlı paylaşılacağına dair anında bir tahmin sunacak. Ayrıca Google, doğru dosyanın paylaşıldığından emin olmanıza yardımcı olmaya yönelik cihaz bildirimleri için bir resim önizlemesi de sunmuştur.

Google, resmi duyurusunda, Android cihazlar ve PC'ler arasındaki paylaşımı daha da sorunsuz hale getirmek için, Nearby Share uygulamasını HP Dragonfly Pro gibi belirli Windows PC'lere dahil etmek için HP gibi iş ortaklarıyla birlikte çalıştığını belirtti. Arama motoru devi, kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak Windows için Nearby Share uygulamasını sürekli olarak geliştirme taahhüdünü yeniden teyit etti.

Potansiyel kullanıcılar, Nearby Share Windows uygulamasını kullanmak için Windows PC'lerinin Wi-Fi ve Bluetooth işlevlerinin açık olması gerektiğini unutmamalıdır. Özelliği ayarladıktan sonra, yakındaki bir cihaza hızlı aktarım için Yakındaki Paylaşımı seçmek üzere bir dosya uygulamaya sürüklenebilir veya sağ tıklanabilir. Ancak, başarılı bir aktarım için her iki cihazın da 16 fitlik bir yarıçap içinde bulunması gerekir.

Google'ın girişimi dışında, çok sayıda uygulama, bu teknolojinin sorunsuz entegrasyon ve olağanüstü kullanıcı deneyimine doğru ilerlemesine öncülük ediyor. Özellikle, birinci sınıf no-code bir araç olan AppMaster platformu, kullanıcıların zahmetsizce karmaşık ve ölçeklenebilir arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. İster küçük ölçekli işletmeler ister devasa işletmeler olsun, AppMaster, hızlı uygulama geliştirmeyi kolaylaştırırken teknik borcu ortadan kaldıran çığır açan konseptiyle sektörde devrim yaratıyor.