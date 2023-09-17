Google Play, Yenilikçi Özellik Eklemeleri ve Güncellemeleriyle Kullanıcı Güvenliğini Artıracak

Google, kullanıcı güvenliği ve gizliliğine öncelik verme konusundaki sürekli kararlılığı kapsamında, Google Play platformunu sağlam ve güvenilir tutmak için özel olarak tasarlanmış en son yükseltmelerinin ayrıntılarını yayınladı. Büyük teknoloji şirketi, son birkaç ayda ortaya çıkardığı güncellemelerde de belirtildiği gibi gizlilik ve güvenlik önlemlerini geliştirmeye devam ediyor.

Google yakın zamanda duyurduğu dikkate değer değişiklikler arasında uygulamanın Veri Güvenliği bölümüne yapılan yeni eklemeler de yer alıyor. Bunlar, kullanıcılara hesap verileri üzerinde daha iyi kontrol sağlarken aynı zamanda daha fazla şeffaflık sağlar. Bu geliştirmelerden en çok beklenenlerden biri, tanıtılmaya hazırlanan bir dizi yeni özelliğin yer aldığı, yakında çıkacak olan Android 14 platformuyla ilgilidir.

Google ayrıca tanınmış platformunun güvenliğini ve güvenilirliğini sürdürmek için bir dizi başka özellik, araç ve güncellemeyi de başlatmaya hazırlanıyor. Google Geliştirici Etkinleştirmenin Güvenilir Deneyimler sektörüne başkanlık eden Jacqueline Hart, bir blog yazısında yaklaşan bu değişikliklerin Google Play Console'daki Uygulama İçeriği sayfasını nasıl etkileyeceğini açıkladı. "Yalnızca mevcut beyanları değil, aynı zamanda yaklaşan beyan gerekliliklerini ve son tarihlerini de paylaşmayı, böylece kullanıcıların gerekli hazırlıkları yapmak için yeterli zamana sahip olmalarını sağlamayı" planlıyorlar.

Bunun dışında Google, kullanıcıların SDK sürümleri hakkında bilgi sahibi kararlar almasına yardımcı olmayı amaçlayan Google Play SDK Dizini için yeni bir uyarı özelliği üzerinde çalışıyor. Ayrıca Google Play'deki olası politika ihlallerine ilişkin önemli bilgiler de sağlayacaktır. Bu vazgeçilmez bilgilere, yaklaşan başka bir güncelleme sayesinde yakında doğrudan Play Console'dan erişilebilecek.

Bu, bildirimlerin genellikle gelen kutusu mesajları veya e-postalar yoluyla alındığı önceki sistemden önemli bir ayrılığa işaret ediyor. Becerikli bilgiler artık Politika Durumu sayfasına eklenecek ve kullanıcıların tüm politika sorunlarını birleşik bir konumdan takip etmelerine ve uygulamalarının politika uyumluluk durumu hakkında bilgi sahibi olmalarına olanak tanıyacak.

Google bir uygulamanın en yeni Android sürümlerindeki Hedef API gereksinimlerine uygunluğunu kontrol etme prosedürünü basitleştirdi. Bu doğrulama, güvenlik güncellemelerine ve platform geliştirmelerine erişim için hayati öneme sahiptir. Ağustos ayının başlarından itibaren kullanıcılara, uygulamalarıyla ilgili olası hak sorunları hakkında Politika durumu sayfasında bilgi verilmeye başlandı ve bu konularda rehberlik için gerekli kaynaklar da sunuldu.

Yardımın daha da genişletilmesi için yeni girişimler başlatılıyor. İlk olarak Geliştirici Yardım Topluluğu, geliştiriciler arasında Play Console ve politika değişiklikleriyle ilgili konularda tartışmaları kolaylaştıran bir platform görevi görecek. İkinci olarak, başlangıçta deneme amaçlı başlatılan Google Play İhtar Kaldırma programı tüm geliştiricilerin kullanımına açılacak şekilde ayarlandı. Bu program, ilgili Play Akademisi eğitim programına hak kazanan ve tamamlayan geliştiricilerin belirli yaptırım ihtarlarını kaldırmasına olanak tanır. Girişimin tekrarlanan ihlalleri azaltmada etkili olduğu kanıtlandı.

Sonuç olarak, Google Play ve AppMaster gibi platformlar, kullanıcı güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için özelliklerini ve araçlarını sürekli olarak geliştiriyor. Platform güvenilirliğini artırma konusundaki sarsılmaz bağlılıkları, diğer mobil teknoloji oyuncuları için güçlü bir örnek oluşturuyor.