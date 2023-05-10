Yakın tarihli Google I/O konferansında yapılan önemli bir duyuruda teknoloji devi, üretken yapay zeka sohbet robotu Bard'ı daha geniş çapta erişilebilir hale getirme niyetini açıkladı. Google, bekleme listesi kısıtlamalarının çoğunu kaldırıyor ve daha geniş bir kullanıcı tabanının işbirliğiyle sohbet robotunu daha da geliştirmeyi amaçlayarak İngilizce dilinde kullanılabilirliği başlatıyor.

Google'da Asistan ve Bard Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Sissie Hsiao, haberi bir şirket blog gönderisinde açıkladı. Hsiao, Google'ın kullanıcılardan değerli geri bildirimler toplama konusundaki istekliliğini dile getirerek, Bard'ı daha fazla kişinin eline geçirmek istediklerini söyledi. Sonuç olarak, sohbet botu 180'den fazla ülke ve bölgede erişilebilir olacak ve ufukta daha fazla genişleme planları olacak.

Google'da Kıdemli Ürün Direktörü ve Bard'ın liderlerinden biri olan John Krawczyk, konferanstan önce düzenlediği basın toplantısında, chatbot'un Korece ve Japonca sürümlerinin kullanıma hazır olduğunu bildirdi. Krawczyk ayrıca şirketin yakın gelecekte ilk 40 dili kapsama planını da açıkladı. Chatbot'un sorumlu dağıtımını sağlamak için, diğer diller ayrı olarak kullanıma sunuluyor. Gerçekten de, Google'ın temkinli bir geliştirme yaklaşımına olan bağlılığı, Bard'a bir betadan çok bir deney olarak atıfta bulunmasında açıkça görülmektedir.

Ayrıca Google, çok modlu içerik sunarak Bard'ın yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Bu gelişme, Bard'ın kullanıcıların sorgularına metinsel yanıtlardan daha fazlasını sağlayabileceği anlamına geliyor. Hsiao, blog gönderisinde, New Orleans'ta mutlaka görülmesi gereken yerler sorulduğunda, Bard'ın daha sürükleyici bir deneyim yaratmak için zengin görseller eşliğinde yararlı bir yanıt vereceği bir örnek verdi. Şu anda resimleri öne çıkarırken, haritaları, çizelgeleri ve diğer öğeleri dahil etme olasılığı muhtemel bir olasılık olarak duruyor.

Google, Bard'ı ilk olarak Şubat ayındaki bir blog gönderisinde tanıttı, ardından chatbot'un artık dağıtılmış olan bekleme listesi aracılığıyla Mart ayında ilk kez genel kullanıma sunulması izledi. OpenAI'nin ChatGPT'sine benzer şekilde Bard , soruları doğal bir şekilde yanıtlamak için tasarlanmıştır ve AppMaster gibi no-code platformlarla entegrasyon da dahil olmak üzere bir dizi uygulamada yararlı olduğunu kanıtlayabilir. Bekleme listesi kısıtlamalarının kaldırılmasının yalnızca platformun gelişimini hızlandırması değil, aynı zamanda yapay zeka destekli sohbet robotu platformlarının hızlı tempolu dünyasında erişimini ve etkisini genişletmesi bekleniyor.