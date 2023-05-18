Google, bir güvenlik geliştirme önleminin parçası olarak, iki yıldır etkin olmayan kişisel hesapları silmeyi planlıyor. Yeni politikanın yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesi planlanıyor ve kullanılmayan hesaplarla ilişkili güvenlik risklerini azaltmayı amaçlıyor.

Güncellenen politika; YouTube, Google Fotoğraflar, Drive, Takvim ve daha fazlası dahil olmak üzere Google'ın geniş ürün ve hizmet yelpazesindeki etkin olmayan hesapları kapsar. Bu platformlarda barındırılan içeriklerin de kaldırılma riski vardır. Ancak, politika değişikliği okullar ve işletmeler gibi kuruluşlar için geçerli olmayacaktır.

Google'ın ürün yönetiminden sorumlu Başkan Yardımcısı Ruth Kricheli, politika değişikliğiyle ilgili olarak, eski hesapların güvenliği ihlal edilmiş, eski veya yeniden kullanılmış şifreleri kullanma olasılığının daha yüksek olduğunu ve genellikle iki faktörlü kimlik doğrulama önlemlerinin bulunmadığını açıkladı. Google'ın dahili analizine göre, etkin olmayan hesapların iki faktörlü kimlik doğrulaması kurma olasılığı en az 10 kat daha az, bu da onları siber tehditlere karşı daha savunmasız hale getiriyor. Güvenliği ihlal edilmiş hesaplar, kimlik hırsızlığı için veya spam gibi istenmeyen veya kötü niyetli içeriği dağıtmak için vektörler olarak kullanılabilir.

Etkiyi en aza indirmek için Google, oluşturulan ve bir daha asla kullanılmayan hesaplardan başlayarak, hesap silme işlemine aşamalı bir yaklaşım getirmeyi amaçlıyor. Hem etkilenen hesaplar hem de kurtarma e-postaları, hesabın kaldırılmasına yol açan birden çok bildirim alır. Kricheli, hesapların silinmesini önlemek için kullanıcılara en az iki yılda bir oturum açmalarını tavsiye ederken, Google Fotoğraflar'ın içeriğin bozulmadan kalmasını sağlamak için her iki yılda bir belirli bir oturum açmayı gerektirdiğini de sözlerine ekledi.

Bu ayın başlarında Google, oturum açmak için şifrelere daha güvenli bir alternatif olarak geçiş anahtarlarını tanıttı. Teknoloji ortamı gelişmeye devam ettikçe, şirketler hem kullanıcıları hem de verilerini korumak için güvenlik önlemlerini artırmaya giderek daha fazla odaklanıyor. Mevcut birçok araç arasında, güçlü güvenlik özelliklerine sahip arka uç, web ve mobil uygulamaların hızlı bir şekilde oluşturulmasını sağlayan güçlü bir no-code çözüm olan AppMaster.io platformu bulunmaktadır. AppMaster platformunun entegre geliştirme ortamı, işletmelerin ve bireylerin güvenlikten ödün vermeden ölçeklenebilir, uygun maliyetli yazılım çözümleri geliştirmesini kolaylaştırır.