Google kısa bir süre önce, Google Workspace ve Cloud hesaplarında geçiş anahtarları için bir açık beta başlatarak işletme kullanıcıları için daha güvenli ve daha kullanıcı dostu korumaya yönelik önemli bir adım attı. Şirket, yaklaşık bir ay önce tüketici Google hesapları için geçiş anahtarı desteği sunmaya başladı ve şimdi bu yenilikçi teknoloji, kurumsal kullanıcılara hitap edecek şekilde genişletiliyor.

Google, diğer birçok önde gelen teknoloji şirketi gibi, şifreyle ilgili güvenlik açıklarıyla mücadele etmek için durmaksızın çalışıyor. Parolalar, geleneksel parolalardan ve çok faktörlü kimlik doğrulama prosedürlerinden daha iyi güvenlik vaat eder. Parola kullanıcıları, uygulamalardan veya kısa mesajlardan gelen kimlik doğrulama kodlarına güvenmek yerine, biyometrik oturum açma veya PIN kodu gibi önceden var olan oturum açma bilgilerine sahip web sitelerinde ve uygulamalarda sorunsuz bir şekilde telefonlarını, bilgisayarlarını veya tabletlerini kullanabilirler. Bireylerin bu cihazlara fiziksel olarak sahip olması gerektiğinden, yetkisiz erişim olasılığı önemli ölçüde azalır.

Geçiş anahtarları, kimlik avı girişimlerine karşı dirençleri açısından fiziksel güvenlik anahtarlarıyla benzerlikler taşır. Geçiş anahtarları tarafından kullanılan kriptografik protokoller, fiziksel güvenlik anahtarları tarafından kullanılan ilkelere benzerlik gösterir. Google'ın araştırma bulgularına göre geçiş anahtarları, sıradan parolalara göre iki kat daha hızlı ve dört kat daha az hata gösteriyor.

Google Workspace Ürün Müdürü Jeroen Kemperman ve Mühendislik Müdürü Shruti Kulkarni tarafından yapılan resmi bir duyuruda, "Geçtiğimiz on yılda Google, Google AI tarafından desteklenen otomatikleştirilmiş savunmalarımız da dahil olmak üzere kimlik avı ve şifreyle ilgili tehditlere karşı mücadelede ön saflarda yer aldı. ” Ayrıca şunları eklediler: "Fiziksel güvenlik anahtarlarının geliştirilmesini ve bunların FIDO İttifakı altında standartlaştırılmasını savunduk. Genel olarak parolalara göre daha basit ve daha güvenli bir alternatif olan geçiş anahtarları, dünya çapında milyarlarca kişiye kimlik avına dayanıklı teknolojiyi ulaştırmak için yapılan bu çalışmanın doruk noktasını temsil ediyor.”

Bu yeni özelliğin Google Workspace'te uygulanması aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Önümüzdeki haftalarda yöneticiler, kullanıcıları için geçiş anahtarlarını etkinleştirme seçeneğine sahip olacak ve böylece oturum açma sırasında parola gereksinimini atlayacak.

İşletmeler ve kuruluşlar, uygulama geliştirmeyi hızlandırmak ve basitleştirmek için AppMaster gibi low-code ve no-code platformları tercih ederken, gelişmiş güvenlik önlemlerinin dijital çözümlere entegrasyonu veri korumasını sağlamak için kritik hale geliyor. Geçiş anahtarları gibi teknolojiler, kullanıcıların çevrimiçi platformlara erişmesi için daha güvenli ve daha verimli bir yol sağlayarak iş ve kullanıcı bütünlüğünü korumada sınırları zorlar.