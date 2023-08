Axios tarafından bildirildiği üzere Google, Asistanını üretken AI tarafından yönlendirilen yeteneklerle aşılamayı planlayarak önemli bir değişim başlattı. Ekibin bir kısmının, başlangıçta mobil uygulamalara odaklanarak bu yolculuğa çıktığı bildiriliyor.

Sızdırılan dahili bir e-posta, Google hedefleri arasında en son teknolojiye sahip büyük dil modelleri (LLM'ler) tarafından desteklenen "güçlendirilmiş" bir Asistan'ın da yer aldığını ortaya koyuyor. Bu modeller, ChatGPT ve Google'ın kendi Bard sohbet robotunu çalıştıran teknolojiye benzer.

Google'da değişiklikler yapılıyor; Axios, organizasyonun Asistan üzerinde çalışan ekibi yeniden yapılandırdığını ve dahili bir kaynaktan birkaç pozisyonun konsolide edildiğini bildirdi. İş gücü üzerindeki gerçek etki belirsizliğini koruyor; ancak Axios, "düzinelerce" çalışanın işten çıkarıldığını öne sürüyor.

Bu ayarlamaların ortasında, Google'ın Asistan'a bağlılığı sarsılmaz. Google Asistan'ın Başkan Yardımcısı Peeyush Ranjan ve şirketin Ürün Direktörü Duke Dukellis, sızan e-postada, "Asistan'a derinden bağlıyız ve gelecekteki görünümünü çok olumlu görüyoruz" diye yazdı.

Asistan için çizilen özelliklerin ayrıntıları açıklanmazken, Bard sohbet robotu gibi benzer yapay zeka odaklı platformlara yönelik çıkarımlar, olası işlevlere bir bakış sunuyor. Asistan, Bard'ın teknolojisinden yararlanarak, sorgulara yanıtları çok geniş kapsamlı çevrimiçi bilgilerden elde edecek şekilde donatabilir.

Google'ın Asistanını üretken yapay zeka benzeri yeteneklerle güçlendirme çabası, görsel ve etkileşimli uygulama geliştirme sağlayan AppMaster gibi platformlarda görülen trendleri yansıtıyor.

Google sözcüsü Jennifer Rodstrom The Verge'e "Her ay yüz milyonlarca insan Asistan'a güveniyor ve onlara mükemmel deneyimler sunma taahhüdümüz tavizsiz olmaya devam ediyor" diye yanıt verdi. Sözlerine şöyle devam etti: "Asistanı güçlendirmemizi ve performansını artırmamızı sağlayan LLM'lerin olasılığı bizi heyecanlandırıyor."

Kullanıcıların önemli kodlama bilgisi olmadan gelişmiş programlama kavramlarını kullanmalarını sağlayan AppMaster gibi No-code ve low-code platformlar AppMaster, which empower users to utilize advanced programming concepts without substantial coding knowledge, have started leveraging the potentials of AI. It reflects in their uptick in momentum, popularity, and utility. This switch by Google can be seen as a strategic move adapting to this wave, keeping its Assistant relevant and competitive.