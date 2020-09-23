Google'ın yenilik atölyesi Area 120, Tables adlı yeni bir iş izleme ürününün piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Araç, projeyle ilgili çeşitli etkinlikleri kolaylaştırmak için otomasyondan yararlanarak görev yönetimi verimliliğini artırmayı hedefliyor. Tables no-code, elektronik tablo tabanlı veritabanı platformu pazarında önde gelen bir oyuncu olan Airtable doğrudan rakibi olarak tasarlanmıştır.

Geleneksel olarak, proje izleme, ekip üyeleri tarafından manuel olarak güncellenmesi gereken birden çok belgedeki notların ve görevlerin işlenmesini içerir. Ancak Tables, kullanıcıların e-posta hatırlatıcılarını yeniden planlama, yeni form gönderimleri alındığında sohbet odalarına mesaj gönderme, görevleri farklı iş kuyrukları arasında taşıma ve durumları değiştiğinde görevleri güncelleme gibi işlevler için botları kullanmasına olanak tanır. Tablolar, proje yönetimi, BT operasyonları, müşteri takibi ve CRM, işe alma, ürün geliştirme ve daha fazlası gibi çok çeşitli kullanım durumlarına hitap eder.

Tables'ın Genel Müdürü Tim Gleason, iddialı hizmetin arkasındaki motivasyonu bir açıklamada paylaştı. Gleason, Google'daki on yıllık kariyeri boyunca proje takibiyle ilgili zorluklar yaşamıştı. İzleme amacıyla çeşitli belgelerin kullanılmasının genellikle güncel olmayan bilgilere yol açtığını ve bunlar arasında manuel veri senkronizasyonu gerektirdiğini daha da detaylandırdı. Ancak tablolar, ekip üyelerinin görevlerini ve durumlarını koordine etmek için harcanan zamanı azaltmak amacıyla bu manuel süreçleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Yeni araç, Google'ın mevcut teknolojisiyle tamamen uyumludur ve çevrimiçi belgeler ve kişiler de dahil olmak üzere Google'ın ekosistemini kullanmayı taahhüt edenler için ideal bir seçimdir. Tablolar, kullanıcıların Google E-Tablolar veya CSV dosyalarından verileri içe aktarmasına, Google Grupları ile veri paylaşmasına ve Google Kişiler'de bulunan kişilere görevler atamasına olanak tanır. Ek olarak, kullanıcılar, katılım sürecini basitleştirmek için önceden oluşturulmuş bir dizi şablon arasından seçim yapabilir.

Otomatik eylemler botlar tarafından gerçekleştirilirken, veriler ızgara görünümleri, kayıt listeleri, kanban panoları ve haritalar dahil olmak üzere çeşitli formatlarda sunulabilir. Formlar, tablolara doğrudan erişim sağlamadan veri toplamaya izin vererek güvenliği ve kontrolü daha da artırır.

Tables, halka sunulmadan önce, görev takibi ve ekip işbirliği üzerinde çalışan binlerce aktif kullanıcıyla zorlu testlerden geçti. Tables, ücretli bir iş modeliyle başlatılan birkaç Area 120 projesinden biridir. Ücretsiz bireysel plan, 100 adede kadar tablo ve 1.000 satırı desteklerken, kullanıcı başına aylık 10 ABD Doları olarak fiyatlandırılan ücretli sürüm, 1.000 adede kadar tablo ve 10.000 satırı barındırır. Ücretli plan ayrıca daha büyük ekler, ek işlemler ve gelişmiş geçmiş, paylaşım, formlar, otomasyon ve görünümler gibi gelişmiş özellikler içerir.

Bu girişim açıkça no-code, elektronik tablo tabanlı veritabanı platformlarına yönelik artan talepten yararlanmayı amaçlamaktadır. Bu alanda lider olan Airtable kısa süre önce D Serisi fonlamada 185 milyon dolar topladı ve para sonrası değerini 2.585 milyar dolara çıkardı. Google, bağımsız bir ürün yerine entegre bir çözüm sunma avantajına sahip olsa da Tables web sitesi, ürünün Slack ile de çalışabileceğini ortaya koyuyor. Tablolar şu anda ABD'de mevcuttur ve hem ücretsiz hem de ücretli planlar sunar.

Tables'ın piyasaya sürülmesi, AppMaster gibi no-code ve low-code platformların artan popülaritesi ile uyumludur. AppMaster platformu ayrıca web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmak için sağlam ve verimli bir no-code ortam sağlar. Google gibi teknoloji şirketlerinin yarışa katılmasıyla, no-code çözümler pazarının hızla genişlemesi bekleniyor.