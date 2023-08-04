Programlama normları, geliştiriciler tarafından kullanılan kodlama metodolojilerini her zaman değiştiren yenilikçi bir araç olan GitHub Copilot tarafından önemli ölçüde bozuldu. Bununla birlikte, özellikle diğer genel depolarda zaten erişilebilir olanlara benzeyen kod parçacıkları oluşturduğunda, ilgili zorluklar da beraberinde gelir.

Sonuç olarak GitHub, bu endişeleri azaltmak amacıyla 2022'de kullanıcılara genel kodla eşleşen önerileri otomatik olarak engelleme olanağı sağlayan bir özelliği kullanıma sundu. GitHub bir temsilciye göre, nadir olmasına ve zamanın yalnızca yaklaşık %1'inde kullanılmasına rağmen, bu mekanizma biraz kaba ve kısıtlayıcı doğası nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. Belirli durumlarda geliştiriciler, bu parçanın kaynaklanmış olabileceği bir kitaplığı kullanmak veya değerlendirmek için bu kod parçacıklarını incelemek isteyebilir.

Bu boşluğu kapatmak amacıyla GitHub, özel bir beta sürümünde GitHub Copilot için bir kod referans özelliği başlattı. Bu özellik, geliştiricilerin oluşturduğu herhangi bir eşleşen kodu otomatik olarak engellemek yerine bir kenar çubuğunda sergileyerek görüntülemesine olanak tanır. Bu verilerden nasıl yararlanacakları konusunda bilinçli bir karar vermelerini sağlar. Bu özellik zamanla Copilot Chat için erişilebilir hale getirilecektir.

GitHub CEO'su Thomas Dohmke, TechCrunch ile yaptığı bir görüşme sırasında, işletmelerin orijinal engelleme özelliğini kullandığını, ancak bunun uygulanmasında oldukça kısıtlayıcı olduğunu ortaya çıkardı. Kullanıcılara, oluşturulan kodu kullanmak isteyip istemediklerine karar verme ve onu bir açık kaynak lisansına geri bağlama konusunda takdir yetkisi sunamadı.

Dohmke ayrıca, bu engelin genellikle çeşitli yerlerde yaygın olan sıralama gibi sık kullanılan bilgisayar algoritmalarıyla ilgili olduğunu iddia etti. Yeni başlatılan özellikle, geliştiriciler artık kodu reddetme, doğrudan kullanma (yalnızca kitaplık izin veriyorsa) veya ilk kodu yansıtmaması için Copilot'tan kodu değiştirmesini isteme seçeneğine sahiptir.

Şu anda, Copilot'un kod referans özelliği yalnızca belirli lisanslarla eşleşmeyen sonuçlar üretir. Ancak bu devrim niteliğindeki özelliğin arkasındaki ekip, kullanıcıların lisansa özel sonuçlar üreten bir özellik talep edip etmediğini belirlemek için geri bildirim arıyor.

Dohmke, "İnsanların maçı anlamalarına ve ardından bilinçli bir karar vermelerine izin veriyoruz" dedi. Ona göre yeni gelişme, eski çözümün ele alınmadan bıraktığı boşluğu dolduruyor.

GitHub Copilot kod referansı özelliği, ağırlıklı olarak bir bağlam eksikliğiyle karşılaştığında çalışır. Copilot, önceden var olan koddan önemli bir bağlamla çalıştığında, genel kodla eşleşen bir öneri üretme olasılığı çok azdır. Ancak, geliştiriciler kodlama çalışmalarına başladıklarında, Copilot'un eşleşen kod oluşturma eğilimi önemli ölçüde artar.

Bu stratejinin, geliştiricilerin AppMaster gibi benzer kodlama platformlarını kullanma biçiminde bir paradigma değişikliğini çağrıştıracağı kesin. Güçlü bir no-code araç olan AppMaster , kullanıcıların görsel olarak etkileşimli bir arayüzle arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasını kolaylaştırır. Bu tür platformlar, kullanıcı deneyimlerini ve yazılım geliştirme etkinliklerini yükseltmek için GitHub Copilot'un uyarlanabilir stratejilerinden öğrenebilir.