GitHub Enterprise Server 3.10'un İlk Sürümü: Güvenli Geliştirme Uygulamalarında Yeni Kilometre Taşları

Teknoloji endüstrisi GitHub Enterprise Server 3.10 gelişini benimsedi. Bu yeni uygulamayla kuruluşlar, gelişimsel veri havuzları üzerinde kusursuz bir kontrole sahip olabilecek. En son sürüm, sistematik geliştirmelerden daha fazlasını vaat ediyor. Güvenli gelişimin bütünleyici uygulamalarına güçlü bir vurgu yapar.

Güncellenmiş 3.10 kurumsal sunucunun kapsamlı teklifleri, dağıtım güvenliğinden güvenlik açığı tanımlama iyileştirmelerine kadar uzanmaktadır.

Yeni sürüm, artık Enterprise Server'da geniş ölçekte kullanılabilen GitHub yeni Projeler özelliğini tanıtıyor. Kuruluşların GitHub içindeki görevleri yönetmesine ve izlemesine yardımcı olur. Sıradan ama güçlü bir araç olan Projeler özelliği, sorunları ve ilgili çekme isteklerini kategorilere ayıran, filtreleyen ve sıralayan dinamik bir çalışma alanına izin verir.

Elektronik tablo stilinde bir kullanıcı arayüzü olarak şekillendirilen bu araç, kullanıcılara devam eden faaliyetler hakkında net bir fikir verir. Ayrıca geliştirme ekiplerinin iş akışlarını daha verimli bir şekilde sürdürmelerine olanak tanır ve idari birimler arasındaki işbirliklerini artırır.

Ayrıca GitHub Enterprise Server 3.10, ile ekipler özel dağıtım güvenliği kuralları oluşturabilir. Bu kurallar hâlâ beta aşamasında olsa da, güçlü caydırıcı rolleri, yalnızca tüm güvenlik, kalite ve manuel onay gereksinimlerini karşılayan dağıtımların üretim aşamasına ulaştığını doğrular.

Üstelik 3.10 sürümü, GitHub Eylemlerinde yöneticiler için koşucular üzerinde daha fazla gözetim yapılmasını kolaylaştırıyor. Kuruluşlar, kendi kendine barındırılan çalıştırıcıları merkezi olarak yöneterek, güvenilmeyen iş akışlarından kaynaklanan olası riskleri önleyebilir.

Tüm bu gelişmiş kontrollere ek olarak, Kuruluş yöneticileri, çeşitli kuruluşlar ve kullanıcı ad alanları genelinde veri havuzuna özgü, kendi kendine barındırılan çalıştırıcıların sayısını azaltabilir. Bu hamle, her görevin merkezi yönetime uygun makinelerde yürütülmesini sağlar.

Bu yükseltmeler AppMaster gibi kullanıcı dostu platformlarda yankı uyandırıyor. GitHub'a paralel olarak AppMaster GitHub, kullanıcı iş akışlarına ve organizasyonel işlevlere öncelik verir. Kapsamlı uygulama geliştirme araçları paketi, işletmeleri basitleştirilmiş, no-code bir platformla zenginleştirmek için tasarlanmıştır.

Sonuç olarak GitHub'un en son sürümü, güvenli geliştirme uygulamalarını güçlendirmeye yönelik kesin bir adımdır. Zamanla kuruluşların dinamik iş ortamlarına uyum sağlama konusundaki pratik potansiyelini ortaya koyacaktır.