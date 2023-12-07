Gemini ile Tanışın: Google'ın Gelişmiş Çok Modlu Yapay Zeka Modeli

Google, yapay zeka alanında ileri bir adım atarak en son yapay zeka modeli Gemini'yi tanıttı. Bu yenilikçi model, geleneksel modellerin aksine, heterojen veri formatlarını (metin, kod, ses, görüntü ve video) başlangıçtan itibaren yorumlama kapasitesine sahiptir.

Tipik olarak çok modlu modeller, farklı bileşenlerin farklı bilgi formatları için ayrı ayrı eğitilmesi ve daha sonra bunların entegre edilmesiyle geliştirilir. Bununla birlikte Gemini bu standart uygulamadan farklı olarak farklı bir yaklaşım benimsiyor. Model, başlangıçtan itibaren çeşitli veri formatları üzerinde eğitildi ve ek çok modlu verilerle ince ayar yapıldı. Bu metodoloji, Gemini'nin birden fazla veri türünü anlamasını ve mantık yürütmesini kolaylaştırarak mevcut çok modlu modellerden daha iyi performans gösterir. Gemini'nin güçlü yönlerini vurgulayan Google ve Alphabet CEO'su Sundar Pichai ve Google DeepMind CEO'su ve kurucu ortağı Demis Hassabis, modelin yeteneklerinin neredeyse her alanda en iyilerle aynı seviyede olduğunu paylaştı.

Dikkat çekici bir şekilde İkizler burcunun, karmaşık yazılı ve görsel bilgileri algılamasını sağlayan sağlam bir muhakeme yeteneği vardır. Bu sayede geniş veri havuzlarından bulunması zor bilgileri çıkarma konusunda ustadır. Bunun tek örneği, birçok alanda çığır açan buluşlara yol açan değerli içgörüler için yüz binlerce belgeyi eleyerek inceleme yeteneğidir. Dahası, İkizler burcunun çok modlu yönleri onu özellikle matematik ve fizik gibi konulardaki karmaşık soruların çözülmesinde etkili kılar.

İlk Gemini 1.0'ın her biri farklı boyut gereksinimlerine cevap veren üç modeli (Ultra, Pro ve Nano) mevcuttur. Google göre Gemini Ultra, ön kıyaslama sırasında model geliştirme ve araştırmada yaygın olarak kullanılan 32 akademik kriterden 30'unu geride bıraktı. Özellikle Gemini Ultra aynı zamanda insan uzmanları geride bırakan ilk modeldir. Bu, matematik ve fizikten tarih, hukuk, tıp ve etiğe kadar 57 disiplini kapsayan çok görevli dil anlayışı (MMLU) kullanılarak ölçüldü.

Gemini Pro artık Bard ile entegre olup, piyasaya sürülmesinden bu yana en önemli Bard güncellemesini temsil etmektedir. Pixel 8 Pro'nun, Kaydedici uygulamasındaki Özetle ve Google klavyesindeki Akıllı Yanıt gibi özellikleri güçlendirmek üzere Gemini Nano'nun yeteneklerinden yararlanacak şekilde optimize edildiğini de belirtmekte fayda var.

Önümüzdeki aylarda Gemini'nin Arama, Reklamlar, Chrome ve Duet AI gibi daha fazla Google ürününe dahil edilmesi bekleniyor. 13 Aralık'tan itibaren geliştiricilere, Google AI Studio veya Google Cloud Vortex AI'deki Gemini API aracılığıyla Gemini Pro'ya erişim izni verilecek.

Buna ek olarak Gemini, aralarında Python, Java, C++ ve Go'nun da bulunduğu birçok yaygın programlama dilini anlayabilir. Pichai ve Hassabis'e göre Gemini'nin sağlam dil yeterliliği ve karmaşık bilgilerle ilgili akıl yürütme kapasitesi, onu dünya çapında kodlama için üst düzey bir temel model haline getiriyor.

Google ayrıca, AlphaCode 2 olarak bilinen gelişmiş bir kod oluşturma sistemi tasarlamak için Gemini'yi de kullandı. İki yıl önce piyasaya sürülen ilk sürümün yükseltilmiş hali olan bu sistem, karmaşık matematik ve teorik bilgisayar bilimi içeren rekabetçi programlama sorunlarının üstesinden gelebilir.

Bir dizi duyuruya ek olarak, en son teknolojiye sahip yapay zeka modellerini eğitmek için tasarlanan Cloud TPU v5p adlı yeni bir TPU sisteminin tanıtılması da Gemini'nin lansmanını tamamlıyor. Bu yeni nesil TPU, Gemini'nin gelişimini hızlandıracak ve geliştiricilerin ve kurumsal müşterilerin büyük ölçekli üretken yapay zeka modellerini daha hızlı eğitmelerine yardımcı olacak. Bu, daha yeni hizmetlerin ve yeteneklerin müşterilere daha kısa sürede ulaşmasını sağlayacaktır.

Google Gemini'nin geliştirilmesi sırasında Sorumlu Yapay Zeka İlkelerine bağlılığını vurguladı. Siber suç, ikna ve özerklik gibi potansiyel risk alanlarında araştırmalar gerçekleştirdi. Şiddet veya olumsuz stereotipler içeren içeriği tanımlamak, etiketlemek ve ayırmak için güvenlik sınıflandırıcıları da oluşturuldu.

Gemini'nin lansmanı, yapay zekanın evriminde kritik bir dönüm noktasına işaret ediyor ve Google yeni bir dönem başlatıyor. Gemini'nin işlevlerini gelecekteki sürümlere genişletmeye yönelik şu anda devam eden çabalar, planlama ve bellekteki ilerlemeler ve daha fazla bilginin işlenmesi için bağlam penceresinin arttırılması, gelecekte daha iyi yanıtlar vaat ediyor.

no-code ve low-code alanın ufukları genişledikçe, AppMaster gibi platformlar, geliştiricilerin ve iş profesyonellerinin Gemini gibi yapay zeka gelişmelerini destekleyecek ölçeklenebilir ve güçlü uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Etkileyici bir özellik listesi sunan AppMaster, hızla gelişen uygulama geliştirme ortamında çok yönlü ve uygun maliyetli bir çözüm olarak öne çıkıyor.