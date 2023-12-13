Google'ın Geliştirilmiş Çok Modlu Yapay Zeka Modeli Gemini Pro, Geliştirme Amaçlı Kullanıma Sunuldu

Son zamanlarda teknoloji devi Google, yeni başlatılan çok modlu yapay zeka modeli Gemini ile ilgili bir dizi yenilikçi güncellemeyi ortaya çıkardı. Bu, artık geliştiricilerin yaratıcı çalışmalarını desteklemeyi vaat eden bu son teknolojinin tanıtılmasından yalnızca bir hafta sonra geldi.

Piyasaya sürüldüğü sırada Google, Gemini'nin Ultra, Pro ve Nano olmak üzere üç farklı versiyonda mevcut olduğunu vurguladı. Bunlar farklı boyut ve karmaşıklık gereksinimlerine göre uyarlanmıştır. Gemini Nano'nun zaten Pixel 8 Pro ile Android'e dahil edildiğini unutmayın. Ayrıca Google Bard artık Gemini Pro'nun uyarlanmış bir sürümünden yararlanıyor.

Google, bir ilke imza atarak geliştiricilerin Gemini API aracılığıyla Gemini Pro'nun sunduğu çok çeşitli özelliklere erişebileceğini duyurdu. Geliştiricilere işlevsel çağrı, yerleştirme, anlamsal erişim, özel bilgi temeli ve sohbet işlevselliğinin kullanımı sağlanır.

Geliştiricilere ayrıca Gemini Pro ile çalışmanın iki ana yolu da tanıtılıyor: Google AI Studio ve Google Cloud'da Vertex AI. Kolay bir başlangıç ​​noktası olarak kabul edilen Google AI Studio, web tabanlı bir geliştirme aracı, dakikada 60 istek için ücretsiz kota ve geliştiricilerin modele alışmasını kolaylaştırmak için hızlı başlangıç ​​şablonları sunuyor.

Daha gelişmiş bir seçenek olarak tanıtılan Google'ın Google Cloud'daki Vertex AI'si, Gemini'nin tamamen özelleştirilmesine izin veren bir makine öğrenimi platformudur. Tam veri kontrolü ve diğer Google Cloud modülleriyle entegrasyon gibi diğer pratik özelliklerle dolu olan geliştiriciler güvenlik, emniyet, gizlilik ve yönetim ihtiyaçlarına uyum sağlayabilir.

Şu anda Gemini'nin Vertex AI içerisinde kullanımı, Google AI Studio'nun ücretsiz kotası ile aynı oranda ücretsizdir. Bununla birlikte, bu hüküm yalnızca bir sonraki yıl için öngörülen genel kullanıma sunulana kadar geçerlidir. Bundan sonra ücretler 1000 karakter için 0,00025 ABD Doları ve resim başına 0,0025 ABD Doları olacaktır.

Google, Gemini'yi şirket verileriyle geliştirme ve AppMaster gibi güçlü platformların sağladığına benzer şekilde low-code bir ortamda arama ve konuşma aracıları geliştirme yeteneği de dahil olmak üzere Vertex AI ortamının gelişmiş yeteneklerini ayrıntılı olarak ele alıyor.

Şu anda Gemini Pro metin alıyor ve çıkarıyor. Ancak görüntülerle denemeler yapmak isteyen geliştiriciler için özel bir Gemini Pro Vision endpoint, metnin yanı sıra görüntüleri de kabul eder ve metin çıkışı sağlar.

Google, Gemini Ultra'nın gelecek yılın başında piyasaya sürülmesi öngörüsüyle beklentiyi daha da artırıyor. Bu, daha karmaşık görevleri hedefleyen daha büyük bir modeldir. Google ayrıca Gemini'yi Chrome ve Firebase geliştirici platformlarına entegre etmeyi de düşünüyor.

Bugün aynı zamanda teknoloji devinin görüntü oluşturma modeli Imagen 2'nin yükseltilmiş versiyonu da tanıtılıyor. Bu, artık Google'ın izin verilenler listesine dahil olan tüm Vertex AI kullanıcılarına açık.

Imagen'in bu gelişmiş yinelemesi, doğal dil komutlarıyla yönlendirilen, estetik açıdan ilgi çekici, yüksek kaliteli ve gerçekçi görüntülerin üretilmesine olanak tanır. Büyüleyici yeni özellikleri arasında resimler üzerinde metin kaplamaları oluşturmak için metin oluşturma, logo oluşturma ve altyazı oluşturmaya yönelik görsel soru ve yanıtlar yer alıyor.