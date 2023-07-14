Çığır açan mucit ve milyarder Elon Musk, yapay zeka (AI) alemine merak uyandıran bir yolculuğa çıktı ve en son buluşu olan xAI adlı girişimi ortaya çıkardı. Teknolojinin geleceğimizi inşa etme ya da yok etme potansiyeline ateşli bir şekilde inanan Musk'ın yeni girişimi, kendi sözleriyle insanlık yanlısı olacak bir yapay zeka yaratmayı hedefliyor. Twitter Spaces'ta çevrimiçi bir konuşma sırasında xAI ifşa ederken, distopik bir yapay zeka geleceğine yönelik endişesi apaçık ortadaydı.

Yapay zeka gelişiminin kontrolden çıkmasından doğabilecek feci sonuçlardan kaçınma girişiminde bulunan Musk'ın xAI vizyonu, özünde insan varoluşu hakkında temelde meraklı olan bir yapay zeka geliştirmek etrafında dönüyor. Maksimum derecede meraklı olarak etiketlenen bu yapay zeka, kodlanmış etik ilkelere güvenmek yerine evreni ve onun karmaşık işleyişini anlamaya çalışacaktı. Bu değer, köklerini Musk'ın insan merakı tarafından yutulan bir yapay zekanın doğası gereği korunduğu ve dolayısıyla insanlık yanlısı olduğu inancında bulur.

Bu yılın başlangıcında Musk, büyük AI prototiplerinin inşasında bir erteleme çağrısı yapan bir hatırlatmaya onay veren birçok ünlü kişiden biriydi. Bu tür modellerin bir örneği, ABD merkezli bir firma olan OpenAI tarafından geliştirilen chatbot ChatGPT. AI evriminin insan modülasyonunu geride bırakacağına dair kapsayıcı korku, yalnızca zamanla arttı ve bu mektubu, bu büyüyen endişenin bir amblemi haline getirdi.

Daha önceki yaptırımına rağmen, Musk şimdi yapay zeka gelişimi üzerindeki duraklatma düğmesine basmanın gerçeklikten çok uzak olduğunu düşünüyor. Sonuç olarak, xAI insanlığın refahını koruyan ve aynı zamanda kaçınılmaz AI ilerlemesine uyum sağlayan bir AI inşa etmede onun umut ışığı olarak hizmet ediyor.

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