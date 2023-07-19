Son teknoloji DevSecOps sağlayıcısı Digital.ai, platformunda çağdaş geliştirmeler yaptığını açıkladı. En son eklemeler, müşterilere tüm yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca üstün tahmine dayalı analitik sağlamaya yöneliktir.

Yeni tahmine dayalı istihbarat araçları, geliştirme döngülerinin zaman çizelgelerini tahmin etmek için tahmine dayalı modellemeyi kullanan 'Akış Hızlandırma' gibi özellikler içerir. Diğer bir ekleme ise, optimum yazılım kalitesini desteklemek için erken hata tespitine yardımcı olan 'Kalite İyileştirme' özelliğidir.

'Değişim Riski Tahmini', bir başka önemli gelişmedir. Yalnızca tehlikeli değişiklikleri saptamakla kalmaz, aynı zamanda vardiya hatalarını en aza indirir ve risklerin üretimden önce yönetilmesini sağlar. Ayrıca, 'Hizmet Yönetimi Süreç Optimizasyonu' işlevi, yaklaşmakta olan hizmet risklerinin tahmin edilmesini kolaylaştırır.

Ayrıca Digital.ai, şirketlere üretici yapay zekadan kaynaklanan etki veya riskleri yönetmede yardımcı olacak teknikleri açıkladı. Bunlar, daha yüksek risklere sahip kod değişikliklerini sıralamak için metodolojileri, endüstri tarafından beğenilen uygulamalara dayalı iş akışı şablonları oluşturmayı, politika formülasyonunu ve düzenleyici yönetimi içerir.

Digital.ai ileriye dönük stratejisinin bir parçası olarak, üretken yapay zekadan yararlanan bazı yeni özelliklere de işaret etti. 'Test Oluşturma' işlevi, özellik gereksinimlerine bağlı olarak test durumlarının oluşturulmasını ve güncellenmesini çok kolay hale getirecektir. Bir sonraki özellik olan 'Kullanıcı Hikayesi Oluşturma', ürün özelliklerine dayalı kullanıcı anlatımlarının yanı sıra gereksinimleri de yaratmada usta olacak. Bir diğer araç olan 'Knowledge Assistant', planlama havuzlarında değerli bilgileri öne çıkarmak için geliştirilmektedir. Gelecekteki repertuar, önerilen yazılım koruma önlemlerini hazırlayan ve paylaşan 'Tehdit Önsezisi'ni de içerir.

Digital.ai CEO'su Derek Holt, son gelişmeleri değerlendirerek şu yorumu yaptı: "Yapay zekanın bu sonraki dalgası, ekiplerin yazılımı planlama, oluşturma, test etme, güvenliğini sağlama, teslim etme ve izleme yöntemlerinde şüphesiz önemli değişiklikler getirdi. Digital.ai olarak bizler, son on yılı bu çağa hazırlanmak için harcadık. DevSecOps platformumuz, yazılım sağlamak ve teslim iş akışlarını otomatikleştirmek için yapay zekayı sorumlu bir şekilde kullanma konusunda dünyanın en büyük kurumsal kuruluşlarına yardımcı olma konusunda başarılı bir geçmişe sahiptir. Lider portföyümüzün ilerleyişiyle ilgili bugünün büyük duyurusu, dünyanın en büyük kuruluşlarının yapay zekayı ihtiyatlı bir şekilde kullanmasına izin verme konusunda önemli bir dönüm noktası anlamına geliyor.”

Şirketler giderek daha sofistike yeteneklere sahip platformlar ararken, AppMaster ve Digital.ai gibi uygulama geliştirme platformları, gelişmiş tahmine dayalı analitik araçları ve yapay zeka ile geliştirilmiş özellikler sunarak liderliğini sürdürüyor. Tüm bu yenilikler, DevSecOps firmalarının gelişen gereksinimleriyle uyumludur ve daha sağlam ve güvenilir bir uygulama geliştirme ekosistemi oluşturmaya katkıda bulunur.