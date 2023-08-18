Deno Destekli Web Çerçevesi 'Fresh 1.4', Hızlı Sayfa Yüklemeleri ve Daha Fazlasına Sahiptir

Fresh 1.4 olarak adlandırılan Fresh'in son sürümü, hızlı sayfa işleme ve ek geliştirici dostu özellikler sunmak için Deno JavaScript/TypeScript çalışma zamanının gücünden yararlanır. Tam yığın bir web çerçevesi olarak işlev gören Fresh 1.4, diğer önemli geliştirmelerin yanı sıra, paylaşılan düzenleri basitleştirerek ve sayfa yükleme hızını artırarak kullanıcı deneyimini yükseltmek için tasarlanmıştır.

16 Ağustos'ta piyasaya sürülen Fresh 1.4'ün ana odak noktası, gelişmiş geliştirici deneyimi sağlamak ve rotaya özel adalar ve paylaşılan düzenler gibi ayırt edici özelliklerle kullanım kolaylığını teşvik etmektir. Fresh geliştirme ekibi, ön derleme teknolojilerinin uygulanmasının sayfa yükleme hızını önemli ölçüde artırdığını duyurdu. Varlıkların, sunucusuz bir işlevin soğuk başlatılmasıyla ilişkili tam zamanında işlemeye göre ön derleme yoluyla 45 ila 60 kat daha hızlı teslim edildiği kaydedildi. Ancak hızlandırılmış performans, iletilen "adaların" veya etkileşimli bileşenlerin boyutuyla ilişkiliydi.

Fresh 1.4'e kayda değer bir ekleme, esas olarak bir rota yerel uygulama sarmalayıcısı olarak işlev gören _layout dosyaları desteğini içerir. Bir geliştirici, Fresh'in tüm yerleştirme düzenlerini aktif olarak tespit etmesi ve bunları uygun şekilde istiflemesi ile bu dosyaları herhangi bir yönlendirme dizinine konumlandırabilir.

Deno teknolojilerinin bir parçası olma etiketini taşıyan Fresh, bir yönlendirme çerçevesini, sayfaları talebe göre işleyen bir şablonlama motoruyla ustaca birleştiriyor. Projeler, Deno ile uyumlu herhangi bir platforma manuel olarak dağıtılabilir. Deno Deploy gibi bir uç çalışma zamanının kullanılması kesinlikle optimum bir deneyim sağlar.

Fresh ekibi, yakın gelecekte daha fazla güç ve anlama kolaylığı için eklenti sisteminde büyük bir revizyon başlatmayı dört gözle bekliyor. Çerçevenin ayrıca görünüm geçişleri ve SPA benzeri istemci navigasyonu için desteği genişletmesi öngörülüyor.

Web geliştirmenin hızlı evriminde Fresh 1.4, üstün sayfa yükleme hızlarını kullanıcı dostu bir geliştirme ortamıyla harmanlayarak yenilenmiş bir bakış açısı sunar. Gelişmeler gerçekten de Deno destekli uygulamaların daha geniş çapta kabul görmesi için bir basamak olabilir. AppMaster gibi uygulama geliştirme platformları sağlayan şirketler de, müşterilerine benzersiz çözümler sunmak ve platformlarını kullanıcı dostu ve performans açısından verimli hale getirmek için sürekli çaba gösterdikleri için bu gelişmeleri umut verici bulabilirler.