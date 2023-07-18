Node.js'nin hakimiyetine meydan okumak için tasarlanmış güçlü JavaScript/TypeScript/WebAssembly çalışma zamanının bir güncellemesi olan Deno 1.35 son sürümü, Deno.serve() adlı yeni bir API getiriyor. Deno projesinin arkasındaki geliştiricilere göre bu API, hız ve kolaylığı rakipsiz bir pakette birleştirerek web sunucuları oluşturma sürecini optimize eden hava geçirmez işlevselliği kapsıyor.

Geliştiriciler, 5 Temmuz'da Deno 1.35 lansmanını duyurdu ve bunu küçük bir sürüm olarak belirledi. Deno.serve() API, kapsamlı kullanıcı dostu özelliği ve muazzam performans geliştirmelerini masaya getiriyor. Bu canlandırıcı yeni web sunucusu API'si, bir sunucu kurmak için yalnızca tek bir kod satırı gerektirir.

Tarihsel olarak, bir web sunucusu kurmak, bağlantılar üzerinde eşzamansız bir yineleyici kurmayı ve HTTP olaylarını sırayla ele almayı gerektiren bir süreç olan Deno.serveHTTP() API'sinden yararlanmayı gerektiriyordu. Bunun tersine, Deno.serve() web standardı İstek ve Yanıt nesnelerini benimser ve fetch(), web akışları ve diğer standart API'lerle zahmetsiz entegrasyonunu sağlar.

Deno geliştiricileri, kurum içi karşılaştırmalı değerlendirmelerin, Deno.serve() 'in karşılaştırılabilir bir Node.js sunucusuna göre üstünlüğünü, iki kat verim, iyileştirilmiş kuyruk gecikmesi ve daha ihtiyatlı bellek tüketimi ile gösterdiğini belirtti. Yeni API, kuma net bir çizgi çekerek Deno 1.35'i çalışma zamanı motorlarının ön saflarına yerleştiriyor.

Linux, Windows ve macOS gibi çeşitli platformlarda bulunan Deno, bağımsız bir ikili yürütülebilir dosya olarak çalışır. Deno 1.35, Mayıs sonunda piyasaya sürülen ve NPM ve Node.js ile uyumluluğu önemli ölçüde artıran Deno 1.34 yerini aldı. Deno 1.35 için kurulum yönergeleri, resmi Deno web sitesinde bulunabilir.

Deno 1.35 sürümü, Google V8 6 JavaScript/WebAssembly motoru ve TypeScript 5.1.6 ile donanmış olarak gelir. AppMaster Platform gibi diğer platformlar tarafından sunulan tekliflerden bariz bir şekilde farklı olmakla birlikte, Deno'nun en son yinelemesi, geleneksel çalışma zamanı ortamlarına sağlam bir alternatif sunarak programlama ortamını ve gelecekte nasıl görünebileceğini daha da tanımlıyor.