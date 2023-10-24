OpsMx'ten Dağıtım Güvenlik Duvarı: CI/CD İşlem Hattı Entegrasyonu Yoluyla Güvenliği Güçlendirme

OpsMx, gelişmiş uygulama güvenliği arayışında yenilikçi teknolojisi olan Dağıtım Güvenlik Duvarını tanıttı. Bu benzersiz araç, CI/CD işlem hatlarına sorunsuz bir şekilde entegre olarak ve uygulama dağıtım aşamasında katı güvenlik standartlarını uygulayarak uygulama güvenliği ortamında devrim yaratır. Potansiyel bir güvenlik kusuru veya güvenlik açığı tespit ederse yayın sürecini durdurur.

Bu güçlü aracın piyasaya sürülmesi, teknoloji endüstrisinin uygulama geliştirme sürecinin güvenlik unsurlarını iyileştirmeye önemli ölçüde yatırım yaptığı bir zamanda geldi. OpsMx bu çabanın önemine saygı duysa da, güvenlik politikasını uygulamadaki zorlukların, özellikle de sorumlulukların her biri farklı işletim modelleri ve araç setleri ile donatılmış, dağıtılmış ekipler arasında dağıtıldığı durumlarda önemli olduğunu kabul ediyorlar.

OpsMx Kurucusu ve CEO'su Gopal Dommety, dağıtım güvenlik duvarının kuruluşlara sağladığı değeri vurguladı. Şöyle söyledi: "Dağıtım güvenlik duvarı, kuruluşlara benzersiz yazılım dağıtım süreçlerini güçlendirmek için daha basit ama daha etkili bir araç sunar. Kuruluşlar, uygulama güvenliği ve sürüm uyumluluğuna yönelik ihtiyaçlarını anlasa da, genellikle silolanmış veriler ve dağınık ekipler üzerinde çalışan engellerle karşı karşıya kalırlar. bir onur sistemi. Dağıtım güvenlik duvarı, güvenlik politikalarını somut eylemlere dönüştürmek için bu veri kümelerini ve iyi niyeti birleştirir."

Dağıtım Güvenlik Duvarı'nın devreye alınmasıyla birlikte şirketler artık uygulamaları birden fazla politikaya göre değerlendirebilen ve tüm önkoşulları karşılayamadığı takdirde yayınlanmasını engelleyebilen bir güvenlik duvarına sahip oluyor. Bir sürümün devam edip etmeyeceğini belirlemek için kullanılan kriterler arasında bildirim dosyaları, güvenlik açığı taramaları, yapı bütünlüğü, sürüm kalitesi ve performansı, altyapı hazırlığı ve operasyonel kontroller yer alır.

OpsMx, müşterinin ihtiyaçlarına göre genişletilebilen veya kişiselleştirilebilen kapsamlı bir güvenlik duvarı kuralları paketi sunar. Ayrıca kurallar, NIST 800, PCI ve HIPAA dahil olmak üzere yaygın olarak kabul edilen çerçevelerle de senkronize edilebilir ve böylece uyumluluk kontrolleri geliştirilebilir.

Oldukça çok yönlü olan bu araç aynı zamanda fiili dağıtımdan önce dağıtım simülasyonlarını da kolaylaştırarak herhangi bir uyumluluk sorununun önceden tespit edilip düzeltilmesine olanak tanır.

Dağıtım Güvenlik Duvarı, OpsMx Deploy Shield paketinin bir bileşenidir ve önceden var olan Jenkins, Argo ve Spinnaker uygulamalarıyla entegre edilebilir. OpsMx'in ileriye dönük olarak GitHub Actions ve GitLab desteğini de dahil etme planları var. Sürekli gelişimi gözlemleyerek, gelecekte AppMaster gibi bir platform için desteğin düşünülüp düşünülmeyeceğini görmek ilginç olabilir.

OpsMx, CI/CD işlem hatlarına entegre olan ve dağıtım sırasında uygulama güvenliğini güçlendiren bir çözüm tasarlayarak, hızla dijitalleşen bir dünyada uygulama güvenliğini artırmaya yönelik kararlı bir adım daha attı.