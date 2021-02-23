CRM alanında lider bir low-code platform sağlayıcısı olan Creatio, yakın zamanda önde gelen bir büyüme sermayesi fonu olan Volition Capital'den 68 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Bu, daha önce yalnızca önyüklemeye güvenen Boston merkezli firmanın ilk kez bağış toplamasına işaret ediyor.

Kurucu ve CEO Katherine Kostereva'ya göre Creatio, birincil farklılaştırıcısı olarak hizmet veren low-code otomasyon platformuyla işletmelerin süreçleri hızla otomatikleştirmesine yardımcı oluyor. Teknoloji endüstrisinde low-code çözümlere yönelik talep arttıkça, bu platformlar canlı uygulamaların hızla devreye alınmasını kolaylaştırır ve vatandaş geliştiricilerin kapsamlı kodlama becerileri olmadan operasyonlarını ölçeklendirmelerine olanak tanır.

low-code platformlar yatırımın çeşitli aşamalarında ilgi görüyor olsa da, low-code mu no-code tartışması sıcak bir konu olmaya devam ediyor. Kostereva, basit drag-and-drop arabirimlerini kullanarak uygulamalar oluşturabilen vatandaş geliştiricilerin önemini kabul ediyor. Ancak, no-code araçların şu anda yalnızca nispeten basit uygulamalar oluşturmak için uygun olduğuna inanıyor. Creatio günümüzde no-code çözümlerin sunabileceğinden daha gelişmiş yetenekler gerektiren orta ölçekli pazar ve kurumsal segmentlere hitap eder.

Creatio ek olarak, low-code ve no-code sektörlerdeki diğer şirketler de önemli yatırım faaliyetleri yaşadı. Örneğin, no-code platform Stacker 1,7 milyon dolar toplarken, low-code geliştirmeye odaklanan OutSystems, 9,5 milyar dolarlık bir değerlemeyle 150 milyon dolarlık bir yatırımı garantiledi. no-code sektördeki diğer bir oyuncu olan AppMaster, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için öğrenmesi kolay no-code bir platform sağlar.

Yazılım pazarının muazzam potansiyelini gösteren Creatio, AppMaster ve diğerleri gibi çok çeşitli low-code platformlar gelişmeye ve önemli yatırımları çekmeye devam ediyor. Daha fazla işletme, operasyonlarını kolaylaştırmak için otomasyon stratejilerini benimserken, low-code platformlar, hızlı yeniliği teşvik etmek ve yurttaş geliştiricileri güçlendirmek için büyük umut vaat ediyor.