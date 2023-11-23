Canonical, Artırılmış Verimlilik ve Azaltılmış Güvenlik Açığı için İnceltilmiş Ubuntu Konteynerlerini Tanıtıyor

Ubuntu'nun ana firması Canonical, yüksek verimli, ultra küçük kesilmiş Ubuntu konteynerlerinin başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesini tamamladı. Bu devrim niteliğindeki konteynerlerin göze çarpan özelliği, yalnızca uygulamayı ve gerekli çalışma zamanı bağımlılıklarını kapsayan, sistem düzeyindeki paketleri, yardımcı programları veya kitaplıkları kasıtlı olarak atlayan rafine yapılarıdır.

Canonical, son açıklamasında bu titiz yaklaşımın ardındaki temel fikrin, görüntü sağlamlığına katkıda bulunabilecek gereksiz unsurların ortadan kaldırılması, böylece operasyonel verimliliğin önemli ölçüde artırılması ve olası saldırı yüzeylerinin azaltılması olduğunu belirtti.

Bu kesilmiş Ubuntu konteynerlerinin yaratılmasının temelini oluşturan önemli teknolojilerden biri, Debian paketlerini stratejik olarak 'dilimlere' ayıran bir paket yöneticisi olan 'Chisel'dir. Bu dilimler, içeriklerini ve ilgili bağımlılıklarını içeren bağımsız alt kümelerdir.

Chisel belgeleri mecazi olarak kavramı 'bir dilim Ubuntu'ya sahip olmak' olarak açıklıyor ve tam olarak gerekli olanı sağlıyor. Sistem, eski atasözü 'pastanı al, onu da ye' sözünü hayata geçirecek şekilde tasarlandı.

Ustaca şekillendirilmiş bu Ubuntu konteynerlerinin en büyük olumlu yönleri arasında, geliştirme döngüsü boyunca uyumlulukları, bağımlılık sorunlarına karşı geliştirilmiş bir savunma, müşterilerin konteynerlerini oluşturmaları veya büyütmeleri için kullanıcı dostu bir Komut Satırı Arayüzü (CLI) ve kolaylaştırılmış bir görüntü yeniden oluşturma süreci yer alıyor.

Canonical, bu kesilmiş Ubuntu konteynerlerinin şirketlere, geliştirmeden üretime etkili bir şekilde geçiş yaparken konteynerizasyon yolculuklarına başlamaları için kusursuz bir yol sunduğuna inanıyor. Bu duygu, konuyla ilgili blog gönderilerinin ardından geldi.

Kesilmiş Ubuntu konteynerleri, Canonical'in güvenlik bakımı ve güvenilir desteğini beraberinde getiriyor. Şirketin sağladığı güvenceler arasında birincil depodan alınan konteynerler için beş yıllık güvenlik güncellemeleri, Ubuntu Pro müşterileri için on yıllık bir güvenlik düzeltme eki hizmeti, isteğe bağlı hafta içi veya 7/24 destek ve ek olarak kütüphane ve sürüm döngülerinin Ubuntu LTS ile uyumlu hale getirilmesi yer alıyor. güvenilirlik.

Yeni kapsayıcılar Java, .NET ve Python gibi çok çeşitli popüler araç zincirleri için uygun bir seçimdir. Microsoft ve Canonical arasındaki ortak çalışmalar sayesinde .NET 6, 7 ve 8 sürümlerinin kendilerine ait kapsayıcıları vardır.

Microsoft'ta .NET program yöneticisi Richard Lander'e göre, Chiselled görsellere benzer fikirler geliştiriciler arasında yüksek talep görüyor. Konseptin yenilikçiliği ve Canonical tarafından etkili bir şekilde uygulanması büyük övgüler aldı ve Microsoft'un en yakın zamanda lansman ortağı olmayı istemesine yol açtı. Teknoloji devi, bu GA sürümünde .NET için Ubuntu Kesilmiş görüntülerin gönderilmesinden büyük mutluluk duydu.

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