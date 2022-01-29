İki eski Google çalışanı, Sargun Kaur ve Nikke Hardson-Hurley, mühendislik işe alım sürecinde kritik bir sorunu belirlediler ve Byteboard adlı çığır açan yeni bir girişim kurdular. Adayların gerçek dünyadaki pratik kodlama becerilerine odaklanarak mühendislik iş görüşmelerini yeniden düşünmeye ve yeniden yapılandırmaya karar verdiler. Son zamanlarda, Byteboard, Cowboy Ventures tarafından yönetilen ve çeşitli melek yatırımcılardan oluşan bir grupla birlikte 5 milyon dolarlık bir başlangıç finansmanı turunu başarıyla güvence altına aldı. Kaur ve Hardson-Hurley, başlangıçta Google'ın dahili hackathon etkinliği sırasında bir araya geldi ve mühendislik görüşme sürecini yenileme konusunda karşılıklı bir ilgi olduğunu keşfetti. Beyaz olmayan kadınlar olarak her iki kurucu da mevcut sistem nedeniyle yetersiz temsil edilen bireylerin karşılaştığı dezavantajları ilk elden deneyimledi. Lise SAT hazırlık kursları gibi hazırlık materyallerine erişim kaynaklarına sahip olanlara sürecin haksız avantajını kabul ettiler. Kaur, "Byteboard, şirketlerin saha öncesi teknik görüşmelerini, çok daha olumlu, kolaylaştırılmış, pratik bir görüşme süreci aracılığıyla daha hızlı işe almalarına yardımcı olan proje tabanlı bir görüşmeyle değiştirmelerine gerçekten yardımcı olan yazılım tabanlı bir çözümdür" dedi. Başlangıçta Google ve Microsoft gibi teknoloji devleri tarafından tasarlanan geleneksel görüşme yöntemi, doktorayı hedef aldı. prestijli üniversitelerden bilgisayar bilimi adayları. Ancak Kaur'a göre teknoloji endüstrisi, görüşme sürecini geride bırakarak yıllar içinde önemli ölçüde değişti. Byteboard, görüşme dinamiklerini tamamen teorik kavramlardan uygulamalı kodlama gösterilerine dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Kaur, senaryoyu basketbolcuların oyunları beyaz tahtada açıklamalarını sağlamak yerine spor salonundaki performanslarını gözlemleyerek değerlendirmeye benzetiyor. Hâlâ Google'dayken, kurucu ortaklar fikirlerini Google'ın şirket içi kuluçka makinesi Area 120 aracılığıyla bir ürüne dönüştürdüler. Tipik olarak, Area 120 projeleri dahili kullanım içindir, ancak Byteboard bağımsız bir şirket olarak pazara nadir bir sıçrama yaptı.

Kurucuları, adayların istedikleri zaman, tercih ettikleri çalışma ortamının rahatlığında tamamlamaları için Byteboard mülakat senaryoları tasarladılar. Bu değerlendirmelerin birincil odak noktası, iş için gerekli beceri ve yetenekleri değerlendirmektir. "Bu aday Byteboard mülakatına girecek ve bu sanki bir proje üzerinde çalışıyor gibi. Bir mühendisin hayatındaki bir günü fazlasıyla simüle ediyor. Belirsiz algoritmalara çekilmiyorsunuz,” diye açıkladı Kaur. Ayrıca, adayların bu mülakatlar için çalışmak zorunda olmaması gerektiğini vurguladı: gereken tek hazırlık kişinin mühendislik becerilerini keskinleştirmek olmalıdır. Platform ayrıca işe alım yöneticilerine geri gönderilen verileri anonimleştirir ve adayları yalnızca gösterdikleri yeteneklere dayalı olarak değerlendirmelerine izin vererek yanlılığı daha da azaltır. Kişisel bilgiler, aday yüz yüze görüşmeye geçene kadar gizli kalır. Sadece sekiz çalışanıyla henüz ilk aşamalarında olmasına rağmen, Byteboard şimdiden sektörde dalgalar yaratıyor. Kaur ve Hardson-Hurley, hizmet ettikleri çeşitli topluluğu yansıtan bir ekip oluşturmaya öncelik veriyor. Figma, Lyft ve Webflow gibi şirketler Byteboard uyguladılar ve teklif verme süresini kısaltma, mühendislik ekiplerine yüzlerce görüşme saatinden tasarruf etme ve daha çeşitli mühendislik departmanlarını bir araya getirme açısından olumlu bir etkiye tanık oldular.

İşe alma konusundaki bu yeni yaklaşım, yeni başlayanlardan kurumsal düzeydeki kuruluşlara kadar mühendislik işe alım ortamını potansiyel olarak değiştirebilir. AppMaster.io gibi no-code ve low-code platformlar çağında, odak noktası, bireylerin uygulamaları daha hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmasını sağlamak için değişiyor. Bu geçiş, işe alınan mühendislerin sadece teorik bilgide mükemmelleşmek yerine pratik, gerçek dünya programlama senaryolarında yeterlilik göstermelerini gerektirecektir. Bununla birlikte Byteboard, modern teknoloji endüstrisinin gereksinimleriyle daha iyi uyum sağlayan daha kapsayıcı ve etkili bir görüşme sürecinin yolunu açıyor.