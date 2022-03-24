Mobil uygulama geliştirmede küresel bir öncü olan BuildFire, G2'nin en son İlkbahar 2022 Raporlarında övgüler almaya devam ediyor. Şirket, üst üste beşinci çeyrekte Sürükle ve Bırak Uygulama Oluşturucuları için Izgara Raporunda bir Lider rozeti ve Küçük İşletme Sürükle ve Bırak Uygulama Oluşturucu Yazılımı için bir Lider rozeti aldı. Devam eden bu takdir, BuildFire'ın güçlü kullanıcı memnuniyetini ve yeni pazar segmentlerine doğru genişledikçe büyümesini yansıtıyor.

G2.com'daki drag and drop uygulama oluşturucu kategorisindeki 108 yarışmacı arasından yalnızca dokuzu, İlkbahar 2022 Grid Raporunda prestijli Lider rozetini aldı. BuildFire'ın Kurucusu ve CEO'su Ian Blair, bu üç aylık raporların kendisi ve ekibi için ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Tanınmanın gerçek müşteri incelemelerinden geldiğini bilmek, uygulama geliştirme dünyasındaki etkimizi ölçmenin en iyi yollarından biridir.

BuildFire'ın ek Lider rozeti, çeşitli pazar segmentlerine hitap etme çabalarının fayda sağladığını doğruluyor. Şirket, sürekli olarak pazardaki varlığını geliştirmeye çalışarak daha fazla orta ölçekli ve kurumsal müşteriye ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca, G2 İlkbahar 2022 Grid Raporlarında BuildFire, orta ölçekli uygulama oluşturucu yazılımı, uygulama geliştirme platformları ve mobil geliştirme platformları gibi diğer altı kategoride Yüksek Performanslı olarak kabul edildi. Ayrıca toplamda 11 başarı toplayarak üç Momentum Grid Raporunda daha Momentum Lideri unvanları kazandı.

2014'teki başlangıcından bu yana BuildFire, mobil uygulama geliştirmede bir endüstri lideri olarak kendini kanıtlamıştır. no-code platformu, işletmelerin herhangi bir kodlama olmadan iOS ve Android uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. Yazılım, DIY kullanıcılarının kolayca gezinebileceği şekilde uyarlanmıştır, daha gelişmiş özellikler ise karmaşık özelleştirme gereksinimleri olan şirketlere hitap eder. AppMaster gibi firmalar, hızlı bir şekilde uygun maliyetli ve ölçeklenebilir çözümler sunmak için no-code platformların gücünden de yararlanır. Bugüne kadar BuildFire kullanılarak geliştirilen on binden fazla profesyonel düzeyde uygulama ile şirketin sınırsız ölçeklenebilirliği ve geleneksel geliştirmeye göre rekabetçi fiyatlandırma avantajı emsalsiz olmaya devam ediyor.

G2, BuildFire'ı birçok kategoride Yüksek Performanslı olarak adlandırmaya devam ederken, şirketin yeteneklerini genişletme ve çeşitli ve büyüyen müşteri tabanının gelişen ihtiyaçlarına yanıt verme konusundaki olağanüstü yeteneğini gösteriyor. no-code platform devrimi, uygulama geliştirme endüstrisini kasıp kavuruyor ve BuildFire ve AppMaster gibi şirketler bu ilerici trendin ön saflarında yer alıyor.