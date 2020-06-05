Otomasyon, iş akışını kolaylaştırmak, tekrarlayan görevlerde manuel müdahaleyi ortadan kaldırmak ve süreçleri daha verimli hale getirmek için çeşitli çözümler sunarak kurumsal BT ortamını dönüştürüyor. Şimdi, teknik olmayan çalışanları görevleri için otomasyonu optimize etmeye teşvik eden bir girişim, bu fırsattan daha fazla yararlanmak için başarılı bir şekilde finansman sağladı.

Muhasebe, hukuk, uyum ve pazarlama gibi çeşitli departmanlardaki çalışanların geliştirici becerilerine ihtiyaç duymadan sohbet robotları, otomatik veritabanı ve belge eylemleri ve risk değerlendiriciler gibi araçlar oluşturmasına olanak tanıyan no-code bir platform olan Berlin merkezli Bryter, duyurdu. Seri A turunda 16 milyon dolar topladı. Finansman turu, Notion Capital ve Chalfen Ventures'ın katılımıyla Accel ve Dawn Capital tarafından ortaklaşa yönetildi. Bu, Bryter'ın Kasım 2019'da bir tohum turunda 6 milyon dolar toplamasından bir yıldan kısa bir süre sonra geldi.

Bryter, 2018'deki lansmanından bu yana hızlı bir büyüme yaşadı ve şu anda McDonald's, Telefónica, bankalar, sağlık ve sanayi firmaları ve PwC, KPMG ve Deloitte gibi profesyonel hizmet kuruluşları dahil olmak üzere 50 kurumsal müşteriye hizmet veriyor. İkinci grup, Bryter'ı müşterilerinin kullanımına sunmanın yanı sıra kendi operasyonları için kullanıyor.

no-code sektör, kurumsal yazılım pazarında önemli bir fırsatı temsil ediyor. Tarihsel olarak, kurumsal BT karmaşık olarak görüldü ve yönetmek, dağıtmak ve uyarlamak için teknik uzmanlık gerektiriyor. Bununla birlikte, teknik olmayan tüketiciler için kullanıcı dostu donanım ve yazılım çözümleri yeni kurumsal yazılımlara ilham verdiğinden veya doğrudan iş ortamlarına entegre edildiğinden, daha yeni eğilimler BT'nin tüketicileştirilmesine doğru bir kayma olduğunu göstermektedir.

No-code yazılım ve otomasyon, kurumsal araçları daha kullanıcı dostu hale getirmede hayati roller oynar. Bryter, IFTTT veya Zapier gibi platformlara benzer şekilde, özellikle kurumsal yazılımları işlerinin bir parçası olarak kullanabilen ancak bu tür araçların karmaşık işleyişine dalmak zorunda kalmamış kullanıcıları hedefliyor.

Blender.io, Tray.io, n8n ve MuleSoft gibi ticari kullanım için tasarlanmış birkaç low-code ve no-code platform zaten mevcut olsa da, Bryter bu platformların birçoğunun başlangıçta iddia ettiklerinden daha fazla teknik bilgi gerektirdiğini savunuyor. Bryter'ın araç kutusu, kullanıcıların müşterilerle kendi alan uzmanlıklarına göre programlayabilecekleri diyaloglar oluşturmalarını ve daha sonra görevleri daha verimli bir şekilde yürütmek için Bryter platformu aracılığıyla verileri diğer yazılımlara bağlamalarını sağlar.

Bryter CEO'su Michael Grupp'a göre, bu tür araçlar bir süredir kullanılıyor ve özellikle uzaktan çalışmaya geçişle birlikte yüksek talep görmeye devam edecek. Platform, çalışma ortamlarının geleceğinde boşlukları kapatma ve verimliliği artırma potansiyeline sahiptir.

Erişilebilir no-code çözümler sunan Bryter gibi platformlar, benimsenmeyi kolaylaştırmada büyük bir potansiyel gören Accel gibi yatırımcıları cezbeder. Daha fazla kişi yazılımı sınırlama olmaksızın kullandığından, önümüzdeki yıllarda no-code platformlara olan talebin artması bekleniyor. Ayrıca işletmeler, Bryter'ın tutarlı bir şekilde sunduğu ürünleri benimserken, giderek daha fazla gelecekte görünürlük arıyor.

Öte yandan, AppMaster.io gibi çözümler, kuruluşların kodlama uzmanlığına sahip olmadan bile arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca AppMaster, kullanıcıların web ve mobil uygulamalar için veri modelleri, iş süreçleri, REST API ve WSS endpoints ve UI tasarımları oluşturmasına olanak tanır. Müşteriler, uygulamaları daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir şekilde kişiselleştirerek, pazardaki çok çeşitli low-code ve no-code ihtiyaçları karşılayabilir.

Kuruluşlar, Bryter ve AppMaster.io gibi no-code ve low-code platformlara yatırım yapmaya devam ettikçe, üretkenlik ve verimlilik artacak ve işletmelerin sürekli gelişen dijital teknoloji ortamına hızla uyum sağlamasına ve başarılı olmasına yardımcı olacaktır.