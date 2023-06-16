Birleşik Krallık hükümeti, sorumlu ve güvenilir yapay zeka (AI) teknolojilerinin gelişimini desteklemek için 68 milyon dolarlık (54 milyon £) bir girişim başlatıyor. Duyuru, Teknoloji Sekreteri Chole Smith tarafından London Tech Week'teki konuşması sırasında yapıldı.

Bu yatırım, Birleşik Krallık hükümetinin AI sektörüne yönelik 126 milyon $'lık Vakıf Modeli Görev Gücü ve çığır açan İngiliz AI araştırması için kazanan şirkete yılda 1,2 milyon $ sağlayan yeni bir AI araştırma ödülü dahil olmak üzere önceki taahhütlerini takip ediyor.

Fonlar, Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen bir kamu kuruluşu olan Birleşik Krallık Araştırma ve Yenilik (UKRI) aracılığıyla dağıtılacaktır. Bu girişimin bir parçası olarak, Southampton Üniversitesi'nde bir AI uzmanı olan Profesör Gopal Ramchurn liderliğindeki büyük bir konsorsiyum olan Responsible AI UK'ye 39 milyon dolar tahsis edilecek.

Responsible AI UK, etik gelişimi, güvenilir AI'nın mevcut sistemlere entegrasyonunu ve toplum üzerindeki gelecekteki etkilerini araştıran çok disiplinli araştırmaları desteklemeyi amaçlamaktadır. Diğer finanse edilen projeler arasında İngiltere'nin net sıfır karbon emisyonu hedeflerine ulaşmaya odaklanan 13 AI projesi için 16,4 milyon $ ve iki yeni Alan Turing AI araştırma bursu için 10 milyon $ yer alıyor.

Ayrıca, emniyet, emniyet ve sağlamlık ilkeleri etrafında toplanan 42 projeye 2,5 milyon ABD doları ayrılmıştır; şeffaflık ve açıklanabilirlik; adalet; hesap verebilirlik ve yönetişim; ve Birleşik Krallık hükümetinin AI tanıtım belgesinde belirtildiği gibi itiraz edilebilirlik.

Küresel teknoloji manzarası geliştikçe, sürekli olarak yeni zorluklara uyum sağlamak ve bunları ele almak hayati önem taşımaktadır. AppMaster no-code platformu gibi araçlar, işletmelerin hızla değişen ortama ayak uydurmasına ve kurumsal yazılımları hızlı ve verimli bir şekilde geliştirmesine yardımcı olabilir. Birleşik Krallık, stratejik yatırımlar ve doğru teknoloji ekosistemi sayesinde yapay zeka sektörünün ön saflarında yer almayı hedefliyor.