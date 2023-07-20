Yapay Zeka (AI) alanından heyecan verici bir güncellemede, teknolojinin devi olan Apple'ın, OpenAI ve Google gibi rakiplerine rakip olmak için AI araç geliştirmeyi araştırdığı bildirildi. Haber, Bloomberg'in önemli teknoloji muhabiri Mark Gurman tarafından verildi. Apple'ın yapay zeka deneyleri arasında kilit nokta, ChatGPT tarafından sunulan işlevselliğe benzeyen yapay zeka destekli bir sohbet robotunun geliştirilmesidir.

Şirket içinde 'Apple GPT' olarak anılan yapay zeka destekli bu teknolojinin son kullanıcılara sunulmasına yönelik kesin planlar bu noktada belirsizliğini koruyor. Bununla birlikte, önümüzdeki yıl Apple tarafından AI ile ilgili önemli bir duyurunun beklenebileceğini tahmin etmek güvenlidir.

Rapora göre Apple, büyük ölçekli dil modellerinin oluşturulması için dahili olarak 'Ajax' olarak bilinen kendine özgü bir çerçeve geliştirdi. Bu tür modeller Open AI's ChatGPT ve Google'ın Bard'ı gibi teklifleri güçlendiren AI kaynaklı sistemlerin bel kemiğidir. İlginç bir şekilde Ajax, Google'ın makine öğrenimi çerçevesi olan Google JAX kullanılarak geliştirildi ve Google Cloud üzerinde çalışıyor. Apple, Ajax'ın kapsamlı dil modelleri oluşturmak ve ChatGPT'ye benzeyen dahili olarak dağıtılan bir araç için bir temel oluşturmak için yeteneklerinden yararlanıyor.

Şirket, üretici yapay zekaya bağlı güvenlik endişeleri şeklinde geçici zorluklarla karşı karşıya kalsa ve sonunda aracın dahili olarak dağıtılmasında bir durmaya neden olsa da, bu endişeler giderildi ve araç artık artan sayıda çalışan tarafından erişilebilir durumda. Ancak rapora göre, erişilebilirlik belirli bir yetkilendirmeye tabidir ve araç, müşterilere yönelik özellikler geliştirmek için kullanılamaz.

Çalışanlar, ürün prototiplemesini kolaylaştırmak için chatbot aracını buluyor. Araç, veri eğitimine dayalı olarak sorguları yanıtlamak, metni özetlemek ve daha fazlası için kullanılabilir.

Apple'ın sohbet botu tarafından sunulan özellikler, onu mevcut ticari çözümlerden ayıran herhangi bir belirgin işlevsellik olmaksızın Bing AI, ChatGPT ve Bard'ınkine benzer. Apple, üretken yapay zeka yeterliliği kazanma arayışını sürdürürken, üretken yapay zeka ve büyük dil modelleri hakkında kapsamlı bilgi birikimine sahip profesyoneller arıyor.

Google, Microsoft ve Meta gibi kilit oyuncular, üretken AI ürünlerini küresel kullanıcılara hızla tanıtırken, Apple, AI ile ilgili olarak nispeten düşük bir profil sürdürdü. Apple, birkaç yıldır uygulama ve ürün grubuna yapay zeka özelliklerini entegre etmesine rağmen, şimdi makale taslağı hazırlamaktan görüntü oluşturmaya kadar çeşitli görevleri kolaylaştıran üretken yapay zeka araçlarına yönelik artan talebe ayak uydurmaya çalışıyor.

Özellikle, Apple, Apple CEO'su Tim Cook tarafından yinelenen bir duygu olan, AI ile ilişkili potansiyel gizlilik endişelerini ele almaya tamamen kararlıdır. Apple'ın ürün envanterine daha fazla yapay zeka entegrasyonu kaçınılmaz olsa da, bu düşünceli ve titizlikle gerçekleştirilecek. Apple'ın yapay zekayı geliştirmeye yönelik bu arayışı, hızlandırılmış, uygun maliyetli ve ölçeklenebilir uygulama geliştirme için AppMaster gibi düşük kodlu/ no-code platformları benimseme yönünde devam eden eğilimin bir artışı olarak da görülebilir.