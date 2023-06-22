Apple, uzun zamandır beklenen Vision Pro kulaklık için visionOS yazılım geliştirme kitinin (SDK) kullanıma sunulduğunu duyurdu. SDK, kulaklığın ABD'de planlanan ticari lansmanından en az altı ay önce piyasaya sürülecek ve perakende fiyatı 3.500 $ olacak. Apple, güçlü geliştirici ekosisteminin, bu ay WWDC'de tanıtılmasının ardından karışık bir yanıt alan uzamsal bilgi işlem sistemi için ilgi yaratmaya yardımcı olacağını umuyor.

İçerik kullanılabilirliği, yıllar boyunca sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) geliştirmenin birincil odak noktası olmuştur. Apple, Vision Pro sistemi 2024'ün başlarında kullanıma sunulduğunda App Store'un zengin içerikle dolmasını sağlayarak bundan yararlanmayı hedefliyor. Apple'ın Başkan Yardımcısı Susan Prescott, bir basın açıklamasında geliştiricilerin zaten sahip oldukları güçlü çerçevelerden yararlanabileceklerini belirtti. Gelişmiş kullanıcı deneyimleri sunmak için Reality Composer Pro gibi yeni yenilikçi araç ve teknolojilere aşina olun ve yaratımlarını geliştirin.

Vision Pro SDK, diğer Apple işletim sistemleriyle aynı temel çerçeve üzerine kuruludur ve Xcode, SwiftUI, RealityKit, ARKit ve TestFlight gibi popüler geliştirici araçlarını içerir. Apple, bu yaklaşımı kullanarak mevcut geliştiriciler için öğrenme eğrisini en aza indirmeyi ve mevcut yazılımların bu yeni platforma geçişini basitleştirmeyi hedefliyor. Apple'ın Mac ve iPad için Game Porting Tool Kit'i de benzer bir stratejiyi gösteriyor.

Uzamsal bilgi işlem pencereleri Swift kullanılarak oluşturulur. Apple'ın geliştirme sayfasında açıklandığı gibi, uygulamalar varsayılan olarak bir Paylaşılan Alan'da açılır ve burada birden çok uygulama bir Mac masaüstünde olduğu gibi bir arada bulunur. Kullanıcı, içerik içeren pencereleri ve birimleri yeniden konumlandırabilir. Daha sürükleyici bir deneyim için bir uygulama, kullanıcıların sınırsız 3B içerik oluşturabileceği, farklı dünyalara portallar açabileceği ve hatta insanları ayarlara çekebileceği, yalnızca içeriğini sergileyen özel bir Tam Alan başlatabilir.

Bununla birlikte, bu tür bağlantı noktalarının üç boyutlu bir düzlemde veya 'sonsuz bir tuvalde' etkinliği konusunda şüpheler devam etmektedir. Apple, bu sorunu azaltmak için önümüzdeki aydan itibaren Cupertino, Londra, Münih, Şangay, Singapur ve Tokyo da dahil olmak üzere çeşitli şehirlerde 'geliştirici laboratuvarları' açmayı planlıyor. Bu hamle, yüksek fiyatlı ve piyasaya sürülmemiş Vision Pro kulaklığı geliştiriciler için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Geliştirme ekipleri, uygulamalarını laboratuvardaki Vision Pro donanımında test edebilir veya uygulamalarını resmi konumların dışında test etmek için donanım geliştirici kitlerine başvurabilir. Apple, mevcut geliştirici araçlarının yanı sıra Reality Composer Pro'yu da kullanıma sunuyor. Bu Xcode özelliği, kulaklıkta 3B modelleri, görüntüleri, sesleri ve animasyonları önizleme sürecini basitleştirir. Gerçek donanıma ihtiyaç duymadan sanal bir yaklaşım sağlayan bir simülatör de mevcuttur. Ayrıca, önümüzdeki aydan itibaren, Unity geliştirme araçları entegre edilecek ve ilk sunumdaki kayda değer oyun deneyimi eksikliği giderilecek.

Son duyuru, Vision Pro'nun ilk yinelemesi için kurumsal pazarı hedeflemenin önemini vurgulamaktadır. Dijital ürün geliştirme firması PTC'nin AR/VR CTO'su Stephen Prideaux-Ghee, üreticilerin etkileşimli 3B içeriği tek bir üründen tüm üretim hatlarına entegre ederek kritik iş konularında işbirliği yapmak için PTC'nin AR çözümlerini kullanabileceğini açıkladı. Apple Vision Pro ile, farklı departmanlardan ve konumlardan paydaşlar, tasarım ve operasyon kararlarını kolaylaştırmak için içeriği aynı anda gözden geçirerek yeni iş birliği olanaklarına kapı açabilir.

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