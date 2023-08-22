hands ico AppMaster ile büyüyün.
ortağımız olun right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Devrim Yaratan Appian Yapay Zeka Yardımcı Pilot, En Son Güncellemede Geliştirici Verimliliğini Artırıyor

Ağu 22, 2023
Devrim Yaratan Appian Yapay Zeka Yardımcı Pilot, En Son Güncellemede Geliştirici Verimliliğini Artırıyor

Appian , yapay zeka otomasyonu ile geliştirici üretkenliğini artıran en son Appian Yapay Zeka Destekli İşlem Platformunu tanıttı. Sürümün merkezinde, Appian'ın kurumsal yapay zeka yapısını uygulayarak ve kolaylaştırılmış süreç otomasyon çözümleri sunarak geliştirici üretkenliğini artırma konusunda yetkin, çığır açan bir yapay zeka asistanı olan yenilikçi AI Copilot yer alıyor.

AI Copilot, PDF'leri ve düzenli formları sezgisel dijital arayüzlere dönüştürerek yolculuğuna başlayan üretken AI'nın en son yeteneklerini bünyesinde barındırıyor. Bu, yalnızca kullanıcı deneyimini vurgulamakla kalmaz, aynı zamanda etkileşimli iş uygulamalarının hızla geliştirilmesine de yardımcı olur. Geliştiriciler, ince ayarı geliştirmek ve PDF form dönüşümünü basitleştirmek için Appian low-code tasarım araçlarından yararlanabilir.

Deneyim uygulama başkanı ve Wipro'da Enterprise Futuring'den sorumlu Başkan Yardımcısı Chandra Surbhat, AI Copilot'un Appian Platformunun uçtan uca uygulama geliştirme yeteneklerini artıracağını ve hızlandıracağını söylüyor. Üretken yapay zekayı kullanmak, AppMaster.io gibi zaten düşük kodlu/ no-code bir platformda yazılım geliştirmeyi basitleştirecektir. Müşteriler, Appian'ın kritik gizlilik ve güvenlik endişelerini gideren özel yapay zeka stratejisinden de yararlanacak. AI Copilot'tan yararlanırken müşterilerimiz için daha fazla iş değerinin kilidini açmak için can atıyoruz.

Üstelik bu sürüm, Appian platformuna ek yetenekler getiriyor. Önemli geliştirmelerden biri, daha güvenli ve ölçeklenebilir veri yapısıdır. Veri yapısının ölçeklenebilirliği, kayıt başına 4 milyona kadar senkronize edilmiş satırı işlemek için iki katına çıkarıldı. Şirketin açıkladığı gibi, bu, kullanıcıların yapay zeka hizmetlerini veri gizliliğini güvence altına alan yerleşik koruyucu önlemlerle güçlendirmek ve eğitmek için kurumsal verilerini birleştirmelerine olanak tanır.

Gelişmiş bir AI Skills Designer deneyimi, bu sürümdeki bir başka önemli güncellemedir. Dağıtımdan önce modelleri test etme seçenekleriyle, özel ve özel AI modelleri geliştirme sürecini basitleştirir. Kullanıcılar, belge ve e-posta sınıflandırması gibi görevler için modelleri değiştirmek üzere eğitimlerini uygulayabilir ve bunları diğer tasarım bileşenlerine benzer şekilde iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre edebilir.

Son olarak sürüm, daha kapsamlı bir Appian RPA deneyimini kolaylaştırarak kullanıcıların tanıdık tasarım nesnesi deneyimini kullanarak doğrudan Appian Designer'dan robot görevleri oluşturmasına, yönetmesine ve devreye almasına olanak tanır. Grupların ve rol haritalarının dahil edilmesiyle, kullanıcılar robotik görevler için erişimi ve izinleri daha etkin bir şekilde yönetebilir, böylece güvenlik ve kontrolü daha da güçlendirebilir.

İlgili Mesajlar

Azul, Java'nın Isınma Süresini En Aza İndirecek Yeni Özellik Geliştiriyor
date Ağu 31, 2023
Azul, Java'nın Isınma Süresini En Aza İndirecek Yeni Özellik Geliştiriyor
Azul Systems en son özelliği olan ReadyNow Orchestrator'ı (RNO) tanıtıyor. Bu devrim niteliğindeki ilerleme, Java'nın ısınma süresini kısaltmayı, bulut esnekliğinden yararlanmayı ve böylece iş açısından kritik iş yüklerini çalıştıran şirketlerin genel performansını iyileştirmeyi amaçlıyor.
Software Development Productivity
Rust Kargo Ekibinden Yeni Rehber, Paket Yönetimine Daha Esnek Bir Yaklaşım Çağrısında Bulunuyor
date Ağu 31, 2023
Rust Kargo Ekibinden Yeni Rehber, Paket Yönetimine Daha Esnek Bir Yaklaşım Çağrısında Bulunuyor
Cargo ekibi, Rust dilinin artan popülaritesine uygun olarak paket yönetimi yönergelerini revize etti.
Open Source Software Development
GitHub Enterprise Server 3.10'un İlk Sürümü: Güvenli Geliştirme Uygulamalarında Yeni Kilometre Taşları
date Ağu 31, 2023
GitHub Enterprise Server 3.10'un İlk Sürümü: Güvenli Geliştirme Uygulamalarında Yeni Kilometre Taşları
GitHub Enterprise Server'ın en son sürümü burada. Gelişmiş güvenlik önlemleri ve benzersiz Projeler özelliği ile platform, kuruluşlara idari kontrol ve güvenli geliştirme seçenekleri sunmayı amaçlıyor. GitHub Enterprise Server 3.10, kurumsal veri havuzu yönetimini yeniden tanımlamaya hazır.
Security Automation Software Business
ÜCRETSİZ BAŞLAYIN
Bunu kendin denemek için ilham aldın mı?

AppMaster'ın gücünü anlamanın en iyi yolu, onu kendiniz görmektir. Ücretsiz abonelik ile dakikalar içinde kendi başvurunuzu yapın

Fikirlerinizi Hayata Geçirin