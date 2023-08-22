Devrim Yaratan Appian Yapay Zeka Yardımcı Pilot, En Son Güncellemede Geliştirici Verimliliğini Artırıyor

Appian , yapay zeka otomasyonu ile geliştirici üretkenliğini artıran en son Appian Yapay Zeka Destekli İşlem Platformunu tanıttı. Sürümün merkezinde, Appian'ın kurumsal yapay zeka yapısını uygulayarak ve kolaylaştırılmış süreç otomasyon çözümleri sunarak geliştirici üretkenliğini artırma konusunda yetkin, çığır açan bir yapay zeka asistanı olan yenilikçi AI Copilot yer alıyor.

AI Copilot, PDF'leri ve düzenli formları sezgisel dijital arayüzlere dönüştürerek yolculuğuna başlayan üretken AI'nın en son yeteneklerini bünyesinde barındırıyor. Bu, yalnızca kullanıcı deneyimini vurgulamakla kalmaz, aynı zamanda etkileşimli iş uygulamalarının hızla geliştirilmesine de yardımcı olur. Geliştiriciler, ince ayarı geliştirmek ve PDF form dönüşümünü basitleştirmek için Appian low-code tasarım araçlarından yararlanabilir.

Deneyim uygulama başkanı ve Wipro'da Enterprise Futuring'den sorumlu Başkan Yardımcısı Chandra Surbhat, AI Copilot'un Appian Platformunun uçtan uca uygulama geliştirme yeteneklerini artıracağını ve hızlandıracağını söylüyor. Üretken yapay zekayı kullanmak, AppMaster.io gibi zaten düşük kodlu/ no-code bir platformda yazılım geliştirmeyi basitleştirecektir. Müşteriler, Appian'ın kritik gizlilik ve güvenlik endişelerini gideren özel yapay zeka stratejisinden de yararlanacak. AI Copilot'tan yararlanırken müşterilerimiz için daha fazla iş değerinin kilidini açmak için can atıyoruz.

Üstelik bu sürüm, Appian platformuna ek yetenekler getiriyor. Önemli geliştirmelerden biri, daha güvenli ve ölçeklenebilir veri yapısıdır. Veri yapısının ölçeklenebilirliği, kayıt başına 4 milyona kadar senkronize edilmiş satırı işlemek için iki katına çıkarıldı. Şirketin açıkladığı gibi, bu, kullanıcıların yapay zeka hizmetlerini veri gizliliğini güvence altına alan yerleşik koruyucu önlemlerle güçlendirmek ve eğitmek için kurumsal verilerini birleştirmelerine olanak tanır.

Gelişmiş bir AI Skills Designer deneyimi, bu sürümdeki bir başka önemli güncellemedir. Dağıtımdan önce modelleri test etme seçenekleriyle, özel ve özel AI modelleri geliştirme sürecini basitleştirir. Kullanıcılar, belge ve e-posta sınıflandırması gibi görevler için modelleri değiştirmek üzere eğitimlerini uygulayabilir ve bunları diğer tasarım bileşenlerine benzer şekilde iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre edebilir.

Son olarak sürüm, daha kapsamlı bir Appian RPA deneyimini kolaylaştırarak kullanıcıların tanıdık tasarım nesnesi deneyimini kullanarak doğrudan Appian Designer'dan robot görevleri oluşturmasına, yönetmesine ve devreye almasına olanak tanır. Grupların ve rol haritalarının dahil edilmesiyle, kullanıcılar robotik görevler için erişimi ve izinleri daha etkin bir şekilde yönetebilir, böylece güvenlik ve kontrolü daha da güçlendirebilir.