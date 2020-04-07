2013'ten beri low-code geliştirme arenasında öncü girişimlerden biri olan AppGyver, kısa süre önce çığır açan görsel geliştirme platformu Composer Pro'yu piyasaya sürdü. Yeni nesil no-code çözüm olarak lanse edilen platform, üç yıldır geliştiriliyor ve mevcut low-code ortamların eksikliklerini gidermeyi amaçlıyor. Eşsiz esneklik ve güç sunan Composer Pro, React Web ve React Native çerçevelerini kullanan web, PC, Mac, iOS ve Android cihazlar için uygulama oluşturmayı destekler. Ayrıca, bu çerçeveler için özel olarak tasarlanmış eklentiler aracılığıyla genişletilebilir.

Bireysel geliştiriciler, okullar, yeni başlayanlar ve kurumsal olmayan kuruluşlar için ücretsiz olarak sunulan Composer Pro, AppGyver'ın veritabanı hizmetine, içerik dağıtım ağına (CDN) ve yayınlama araçlarına erişim sağlar.

AppGyver'ın CEO'su ve kurucu ortağı Marko Lehtimaki, Composer Pro'yu no-code geliştirmedeki son engelleri ortadan kaldıran ve onu geleneksel kodlamayla aynı güç düzeyine taşıyan oyunun kurallarını değiştiren bir araç olarak tasavvur ediyor. Kapsamlı bir kurumsal müşteri listesi ve olumlu bir nakit akışı durumu ile şirket, platformu daha geniş bir kitleye ücretsiz olarak sunarak yatırımcılarının desteğini topladı.

AppGyver'ın 100'den fazla kurumsal müşterisi arasında DHL ve Fingrid gibi büyük kuruluşlar dikkat çekiyor.

Composer Pro, kullanıcıları mantıksal işlevler oluşturmak ve veritabanlarını sorunsuz bir şekilde yönetmek için gelişmiş araçlarla güçlendiren, zengin özelliklere sahip bir görsel düzenleyiciye sahiptir. Platform, uygulama geliştirme deneyimini basitleştiren çok çeşitli önceden oluşturulmuş UI bileşenleri ve mantıksal akış blokları sağlar. Ayrıca AppGyver, geliştiricilerin kendi özel bileşenlerini paylaşabilecekleri veya muhtemelen bunlardan para kazanabilecekleri bir pazar yeri kuruyor.

Composer Pro'nun arkasındaki vizyon, programlama dillerinde bulunan aynı düzeyde ifade ve gücü görsel geliştirmeye getirmektir. Bu, geliştiricilerin tek bir kod satırı yazmadan özel yapı taşları oluşturmasını sağlayarak, belirli durumlarda kodlama ihtiyacını etkili bir şekilde ortadan kaldırarak başarılabilir.

React ve React Native, HTML5'e daha önce odaklanıldıktan sonra Composer Pro'nun arkasındaki temel teknolojiler olarak ortaya çıktı. Şirket, çabalarını kod üretimini optimize etmeye yoğunlaştırdı ve çoğu geliştiricinin React Native projelerini optimize etmede başarabileceklerini geride bıraktı. Sonuç olarak, uyarlanabilir bir tasarım katmanının eklenmesiyle platform artık neredeyse tüm modern platformlar için uygulamalar geliştirebilir.

Geliştiriciler gerekirse formülleri ve özel JavaScript'i manuel olarak yazabilmelerine rağmen, Composer Pro'nun gelişmiş özellikleri herhangi bir koda dokunmadan karmaşık uygulamalar oluşturmaya olanak tanıyarak Microsoft PowerApps platformu gibi low-code platformların temel vaadini yerine getirir.

AppGyver'ın Composer Pro'su, zengin özellik yelpazesiyle, no-code meraklıları için keşfedilmesi gereken ilgi çekici bir seçenektir. Ek olarak, AppMaster.io gibi platformlar, arka uç, web ve mobil uygulama geliştirmeye hitap eden güçlü no-code çözümler sunarak kullanıcıların inanılmaz hız ve uygun maliyetle uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.