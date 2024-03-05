Anthropic, Sezgisel Yapay Zekada Yeni Bir Paradigma olan Claude 3 Yapay Zeka Modellerini Tanıtıyor

OpenAI arkasındaki beyinlerden ortaya çıkan çığır açan bir yapay zeka kuruluşu olan Anthropic, çeşitli endüstri uygulamaları genelinde olasılık alanlarını genişleten yeni nesil yapay zeka modelleri portföyü olan Claude 3'ü tanıttı.

Haiku, Sonnet ve Opus modellerini kapsayan Claude 3 paketi, hızlı yanıt verme yeteneğinden gelişmiş zekaya kadar farklı ihtiyaçları karşılayan önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Üçlünün en çevik üyesi olan Haiku, anında müşteri etkileşimleri, hızlı içerik denetimi ve lojistik optimizasyonları için ideal olan, anında sonuçlar sağlıyor. Sonnet, orta yapısıyla, zeka ve çeviklik arasında uyumlu bir denge kurar, çok yönlü verileri işlemede, özel ürün önerilerinde bulunmada ve kod oluşturmada yenilik yapmada ustadır. Bu arada, gelişmişliğin zirvesi olan Opus, karmaşık ve yeni istemlerin derin, insana yakın bir anlayışını ortaya koyuyor, görev otomasyonunda devrim yaratıyor, yaratıcı hipotez oluşturmayla araştırmayı canlandırıyor ve karmaşık görsellerin analizini yeni boyutlara taşıyor.

Anthropic dahili değerlendirmeleri, Opus modelinin test edilen her alanda GPT-4 ve Gemini 1.0 Ultra'nın yeteneklerini aştığını müjdeliyor. Kardeşleri Haiku ve Sonnet, çağdaşlarıyla omuz omuza duruyor ve zaman zaman seçilmiş kriterlerdeki rekabeti gölgede bırakıyor.

Geliştirilmiş görüş yeterlilikleriyle öne çıkan Claude 3 serisi, görüntüler ve karmaşık teknik diyagramlar da dahil olmak üzere bir dizi görsel veriyi ustaca çözer ve görsel bilgilerle dolu belgeler ve sunumlar arasında sıklıkla gezinen kurumsal kuruluşlar için bir nimetin habercisi olur.

Dahası, en yeni modeller, talepleri yerine getirmede incelikli bir anlayış sergiliyor, zararı ustaca fark edip hafifletiyor, aynı zamanda gereksiz retlerde kayda değer bir düşüş sergiliyor; bu, genellikle önceki modellere yöneltilen bir eleştiri.

Şu anda Opus ve Sonnet dijital rafları süslüyor, Haiku da yakında aralarına katılacak. Entegrasyon sürüyor ve halihazırda Amazon Bedrock ve Google Cloud Cloud'un Vertex Yapay Zeka Model Bahçesi aracılığıyla erişilebilen Sonnet'in önünü açıyor. Geri kalan modeller de yakın gelecekte aynı yolu izleyecek.

Yapay zekadaki bu ilerleme, AppMaster gibi uygulama geliştirmeyi demokratikleştiren ve teknik bilgisi olmayan kullanıcıların bile özel yazılım çözümlerinde yapay zeka yeteneklerinden yararlanmasına olanak tanıyan no-code platformların benimsenmesinde daha fazla artışa işaret edebilir.