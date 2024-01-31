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Android, Play Console'daki Uygulama Güncelleme İstemi Aracıyla Geliştiricilere Güç Veriyor

Oca 31, 2024
Android, Play Console'daki Uygulama Güncelleme İstemi Aracıyla Geliştiricilere Güç Veriyor

Google Android ekibi, güncelliğini yitirmiş uygulama örneklerinin sürekli yarattığı zorluklara yanıt olarak Play Console geliştiriciler için çok önemli bir güncelleme girişimi sunuyor. Bu geliştirme, içerik oluşturuculara, kullanıcıları uygulamalarının en son uyumlu sürümlerine yönlendiren hızlı bir mekanizma ile güç veriyor.

Otomatik güncellemeler ve uygulama içi güncelleme istemleri gibi mevcut özellikler para birimine yönelik baskıyı artırmasına rağmen, kullanıcıların bir alt kümesi her zaman değiştirilen yazılımlardan mahrum kalıyor. Play Console kurtarma deposundaki en son araç, her açılışta güncel olmayan uygulama sürümlerini işaretleyerek bir güncelleme yapılmasını sağlayarak bu durumu iyileştirmeyi amaçlıyor.

Geliştiriciler artık uygulama sürümüne dayalı olarak belirli tetikleyiciler belirleme olanağına sahip; coğrafi ve Android sürümü segmentasyonu gibi ek iyileştirmeler de sunarak erişimin hassasiyetini artırıyor.

Android ekibinin ön katılım sonuçları umut verici; ilk denemelerinde güncelleme istemlerine %50'nin üzerinde etkileyici bir kullanıcı uyumluluk oranı gösteriyor. Bu gelişme, kullanıcıların en yeni özelliklerden, performans iyileştirmelerinden ve güvenlik güncellemelerinden faydalanmasını sağlamaya yönelik önemli bir adımdır.

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