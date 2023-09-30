Amazon'un Üretken Yapay Zeka Çözümü Artık Herkes Tarafından Erişilebilir

Teknoloji devi Amazon geçtiğimiz günlerde, üretken yapay zeka uygulamaları geliştirmeye yönelik platformu Amazon Bedrock'un giriş aşamasından mezun olduğunu duyurdu. Nisan ayında tanıtılan bu kapsamlı araç, artık şirketlere AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Stability AI gibi yapay zeka üretim şirketlerinin temel modellerini ve Amazon'un şirket içi modellerini mimari uygulamalarda kullanma olanağı sağlıyor.



Geliştiriciler, ince ayar ve erişimle artırılmış nesil gibi çeşitli stratejiler kullanarak bu temel modelleri bir şirketin özel ihtiyaçlarına göre değiştirebilir ve uyarlayabilir.



Özellikle teknoloji, kuruluşların metin üretimi, sanal asistan desteği, arama işlevleri, metin özetleme ve hatta görüntü oluşturma gibi yeteneklere sahip uygulamalar oluşturmasını sağlayabilir. Tüm bu güçlü özellikler sunucusuz bir ortamda bir araya gelerek müşterileri altyapı ayrıntılarını yönetmekten kurtarır.



Ayrıca Amazon Bedrock'un sunucusuz mimarisi, yenilikçi üretken yapay zeka işlevlerinin şirket tarafından belirtildiği gibi diğer AWS hizmetlerine zahmetsizce entegre edilebileceği anlamına geliyor.



Amazon Bedrock, optimum sistem denetimi ve denetimi için Amazon CloudWatch izleme aracı ve yönetim hizmeti AWS CloudTrail ile güçlerini birleştirdi.



Bununla birlikte, Amazon Bedrock genel kullanılabilirlik aşamasına girmiş olsa da, bilgi tabanları, Amazon Titan Text metin oluşturma modelleri, Stability AI'nin Stable Diffusion XL resim oluşturma modeli ve aracılar dahil olmak üzere bazı özelliklerin hâlâ önizleme aşamasında olduğunu belirtmekte fayda var. .



Amazon'un kapsamlı üretken yapay zeka planının bir bileşeni olan Amazon Bedrock, işletmelerin AWS'de üretken yapay zeka oluşturmak için kullanabileceği birçok araçtan biri olarak duruyor.



Ayrıca Amazon, genel kullanılabilirlik duyurusuna ek olarak, müşterilerin kısa süre içinde Meta'nın Llama 2 13B ve 70B parametre modellerine erişim kazanacağını da açıkladı.



AppMaster , Amazon Bedrock ve diğerleri gibi platformlar da dahil olmak üzere yapay zeka ortamındaki bu tür gelişmeler, bir sonraki dönüştürücü ve ölçeklenebilir uygulama dalgasının öncüsünü oluşturacak. Özellikle AppMaster, müşterilerin görsel BP Designer, REST API ve WSS Uç Noktaları aracılığıyla görsel veri modelleri oluşturmasına ve iş süreçleri oluşturmasına olanak tanıma yeteneği nedeniyle keyifli bir kullanıcı deneyimi sunar ve bu ilerleyen low-code ve no-code teknoloji çağında sağlam durur. no-code platformları.