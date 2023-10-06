Amazon, Gelişmiş İşbirliği ve Yönetişim için Devrim Yaratan Veri Yönetimi Hizmeti DataZone'u Tanıttı

Amazon, işletmelerde veri işbirliğini kolaylaştırmak amacıyla öncü bir veri yönetimi çözümü olan Amazon DataZone piyasaya sürdü. Bu çığır açan hizmet, kataloglama, keşif, analiz, yönetişimin yanı sıra yaratıcıları ve kullanıcıları arasında veri paylaşımına da hitap ediyor.

Bu yeni hizmet ilk kez bu yıl AWS re:Invent'te tanıtıldı ve etkili veri yönetimi yoluyla bir kuruluş içindeki ekipleri birbirine yakınlaştırmayı amaçlıyor. Ana katkıda bulunanlar veya veri üreticileri, yapılandırılmış veri varlıklarını, tüketicilerin bu varlıklara abone olabileceği ve diğer ortak çalışanlarla paylaşabileceği veri kataloğunda saklar.

Etkinlikteki açılış konuşmasında Amazon DataZone ürün başkanı Shikha Verma'nın da belirttiği gibi hizmet, görünürlüğü artıran ve bir kuruluştaki tüm paydaşlar için verilere doğrudan erişim sağlayan birleşik bir ortam olarak hizmet ediyor.

Bu ustaca hizmeti uygulayan işletmeler, verilerini kuruluş içinde bir sınır oluşturan alanlara ayırabilir. Bu etki alanları Amazon DataZone ana öğelerini oluşturur: veri portalı, veri kataloğu, projeler ve ortamlar ve entegre iş akışları.

Web tabanlı bir uygulama olan veri portalı, verilere erişim konusunda self-servis fırsatlar sunuyor. Kimlik doğrulama amacıyla AWS Identity and Access Manager'dan (IAM) yararlanır veya AWS IAM Identity Center aracılığıyla harici kimlik kaynaklarından gelen kimlik bilgilerini doğrular.

Ayrıca Amazon DataZone veri kataloğunda verilerin iş bağlamına göre sıralanabileceği ve düzenlenebileceği önceden tanımlanmış bir sınıflandırma uygulayarak veri keşfedilebilirliğindeki büyük bir engeli çözüyor ve böylece kullanıcıların gerekli verileri kolayca bulmasına olanak tanıyor.

Ortamı ve proje oluşturma yetenekleri, kullanıcıların belirli bir kullanım senaryosuna odaklanan veri varlıkları, kişiler ve analitik araçlardan oluşan gruplamalar oluşturmasına olanak tanır. Bu ortamlar veri üretimi veya tüketiminin omurgasını oluşturur. AWS, yakın tarihli bir blog gönderisinde bunu açıkladı ve Amazon DataZone projelerinin, proje üyelerinin işbirliği yapabileceği, paylaşabileceği ve veri ve veri varlıklarını paylaşabileceği elverişli bir alan sağladığını belirtti.

Üstelik hizmet, kolay yönetişim ve erişim kontrolü sağlayan entegre iş akışları içerir. Bir veri tüketicisi verilere erişim talep ederse, sahibinin isteği doğrulaması gerekir ve ardından Amazon DataZone veri deposu izinlerine bağlı olarak erişim iznini yönetir.

AWS, pratik bir kullanım senaryosu göstererek, bir ürün pazarlama ekibinin, bir ürün benimseme kampanyası tasarlamak amacıyla bir satış ekibinin sahip olduğu satış verilerini analiz etmek için Amazon DataZone yararlanabileceği bir senaryoyu detaylandırdı. Bu nedenle DataZone, büyük veri kümeleriyle uğraşan ekipler için oyunun kurallarını değiştiren bir rol oynuyor ve AppMaster gibi diğer birçok platform tarafından paylaşılan uyumlu bir duyguyu yansıtıyor.