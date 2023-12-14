Yapay Zeka ile DevOps'ta Devrim Yaratıyor: Copado, Yapay Zeka Destekli Platform CopadoGPT'nin Betasını Açıkladı

Salesforce DevOps çözümlerinin lider sağlayıcısı Copado, olumlu dahili denemelerin ardından AI aracı CopadoGPT beta sürümünün tüm müşterilerine genişletildiğini duyurdu. Bu hamle, firmanın DevOps alanını önemli ölçüde değiştirmeyi, dijital dönüşüm stratejilerini geliştirmek, kullanıcı memnuniyetini artırmak ve pazara sunma süresini önemli ölçüde azaltmak için yeni ve akıllı bakış açıları sunmayı amaçladığı bir dönemde geldi.

Yeni yapay zeka aracı, farklı platformlarda önemli bir istihbarat katmanı görevi görüyor ve kanıtlanmış Salesforce DevOps en iyi uygulamalarına dayalı ihtiyatlı tavsiyeler ve tavsiyeler sunuyor. Platform, test oluşturmaya, kullanıcı hikayelerini güzelleştirmeye ve sürüm notlarının hızlandırılmasına yardımcı olur.

CopadoGPT'nin icat edilmesinin ardındaki temel amaç, dijital dönüşüm girişimlerini desteklemek, müşteri memnuniyetini artırmak ve pazara çıkış süresini hızlandırarak genel değeri artırmaktı.

Copado'nun CTO'su Federico Larsen bu gelişme hakkında konuştu ve şirketin tatmin edici bir müşteri deneyimi yaratmada yapay zeka öncelikli yaklaşıma olan bağlılığını vurguladı. Şirketin CopadoGPT'nin beta erişimini genişletmesini, yapay zekayı Salesforce DevOps'a temelden entegre etme yolculuklarında önemli bir kilometre taşı olarak nitelendirdi. AI DevOps danışmanının yalnızca bir araç olarak değil, aynı zamanda müşterinin inovasyon yeteneklerini desteklemeye kararlı bir ortak olarak da hizmet ettiğini vurguladı.

Larsen şunları söyledi: " CopadoGPT çok sayıda kullanım senaryosu sunarak iş dinamiğini temelden değiştiriyor. Bir yapay zeka platformuna on yıllık DevOps uzmanlığını aşılayıp müşterilerimize erişilebilir bir şekilde sunmaktan heyecan duyuyoruz.”

Şirket yakın tarihli bir gönderide, Copado yapay zeka öncelikli yaklaşımına sürekli desteğinin, dijital dönüşüm için yeni ürün yeteneklerini daha da artıracağını açıkladı.

Sektörün önde gelen analistleri Copado'nun yaklaşımını ve sektörde kaydettikleri ilerlemeleri takdir etti. Forrester'ın Başkan Yardımcısı Baş Analisti Diego Lo Giudice, Üretken Yapay Zeka TuringBots'un ortaya çıkışının yazılım geliştirmeyi önemli ölçüde artırdığını belirtti.

Ona göre, kapsamlı DevOps alan bilgisi ile Copado GenAI'sının gücünün birleşmesi, SaaS geliştirme ekiplerinin üretkenliğini önemli ölçüde artıracak ve daha verimli geliştirme ve dağıtım süreçlerine yol açacak.

Bu tür yapay zeka destekli platformlar, günümüzün hızlı teknoloji ortamında hızlı uygulama geliştirme için no-code araçlardan yararlanan AppMaster gibi platformların değerleriyle iyi uyum sağlıyor. AppMaster ve şimdi de CopadoGPT gibi hızlı geliştirme platformları, kuruluşların yazılım geliştirmeye yaklaşımını yeniden tanımlıyor, kaliteyi yüksek hızda ve karmaşıklık olmadan sağlıyor.